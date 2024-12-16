Медведев: повторяю для Петржелы — с Семаком контракт до 2030 года

Ранее бывший наставник сине-бело-голубых Властимил Петржела, возглавлявший команду с 2003-го по 2006 год, заявил, что Семак может быть уволен, если «Зенита» не станет чемпионом в год своего столетия.
«Глубокоуважаемый в “Зените” Властимил Петржела, похоже, не прочитал, либо не понял ни в первый раз, ни во второй раз. Поэтому специально для уважаемого Властимила повторяю третий раз: контракт Сергея Семака с “Зенитом” заключен и будет действовать до конца сезона‑2029/30.
Добавлю, что в “Зените” Петржелу давненько не видели и ничего от него не слышали, а ведь он может напрямую позвонить и получить ответы на все интересующие его вопросы, в том числе про главного тренера», — сказал Медведев.
Семак возглавил «Зенит» в мае 2018 года. Под его руководством петербуржцы выиграл шесть чемпионатов России подряд. Семак является рекордсменом клуба по количеству проведенных матчей в качестве тренера (277) и количеству одержанных побед (172).
«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» по дополнительным показателям. В следующем туре, который пройдет после зимней паузы, сине-бело-голубые дома сыграют с ЦСКА. Встреча пройдет 2 марта.
25 мая 2025 года «Зениту» исполнится 100 лет. За день до этого будет проведен заключительный, 30-й тур РПЛ сезона-2024/25, в котором сине-бело-голубые дома сыграют с «Ахматом».