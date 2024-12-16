Медведев: повторяю для Петржелы — с Семаком контракт до 2030 года

«Глубокоуважаемый в “Зените” Властимил Петржела, похоже, не прочитал, либо не понял ни в первый раз, ни во второй раз. Поэтому специально для уважаемого Властимила повторяю третий раз: контракт Сергея Семака с “Зенитом” заключен и будет действовать до конца сезона‑2029/30.



Добавлю, что в “Зените” Петржелу давненько не видели и ничего от него не слышали, а ведь он может напрямую позвонить и получить ответы на все интересующие его вопросы, в том числе про главного тренера», — сказал Медведев.