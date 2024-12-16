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Игрок «Локомотива» ответил на критику фото c убитыми зайцами

Нападающий московского «Локомотива» Дмитрий Воробьев прокомментировал скандальную фотографию с 11 убитыми зайцами. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Соцсети

Сегодня Воробьев опубликовал в соцсетях фотографию с охоты, где он показывает большой палец вверх, стоя с охотничьим ружьем перед тушками убитых животных. Фото вызвало бурю недовольства среди болельщиков. Позднее публикация была удалена.

27-летний нападающий заявил, что не понимает обвинений в живодерстве и жестоком обращении с животными, которые обрушились на него после публикации. По словам Воробьева, фото было сделано в специальной для охоты зоне, а сам он легально занимается охотой последние шесть лет. Также футболист выразил мнение, что тему разгоняют диванные критики, которые сами ежедневно едят мясо.

Воробьев перешел в «Локомотив» минувшим летом из «Оренбурга» за 2,5 млн евро. В этом сезоне он провел за «железнодорожников» 24 матча во всех турнирах, в которых забил пять мячей и отдал три голевые передачи.

В сентябре 2024 года Воробьев дебютировал за сборную России в матче против национальной команды Вьетнама (3:0), выйдя на поле во втором тайме.

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