Игрок «Локомотива» ответил на критику фото c убитыми зайцами

27-летний нападающий заявил, что не понимает обвинений в живодерстве и жестоком обращении с животными, которые обрушились на него после публикации. По словам Воробьева, фото было сделано в специальной для охоты зоне, а сам он легально занимается охотой последние шесть лет. Также футболист выразил мнение, что тему разгоняют диванные критики, которые сами ежедневно едят мясо.