Гурцкая — об аресте Садыгова: «Химкам» конец

«Если Садыгов отойдет от футбола, “Химкам” конец. Они не выберутся из этой ситуации, потому что область не сможет финансировать “Химки” в таком объеме. Такую планку задрал клуб.



Если Туфан отойдет от финансирования команды, то задача “Химок” будет состоять в том, чтобы максимально быстро сходить к каждому футболисту и сказать: “Мы банкроты”. В таком случае в нынешнем виде “Химки” больше не будут существовать», — сказал Гурцкая.