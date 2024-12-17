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Гурцкая — об аресте Садыгова: «Химкам» конец

Футбольный агент Тимур Гурцкая в новом выпуске шоу «Это футбол, брат» высказался об аресте инвестора подмосковных «Химок» Туфана Садыгов.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: https://vk.com/fckhimki_official

Бизнесмен был задержан сотрудниками ФСБ 11 декабря. На следующий день он был отправлен под домашний арест. Садыгова подозревают в мошенничестве в особо крупном размере.

«Если Садыгов отойдет от футбола, “Химкам” конец. Они не выберутся из этой ситуации, потому что область не сможет финансировать “Химки” в таком объеме. Такую планку задрал клуб.

Если Туфан отойдет от финансирования команды, то задача “Химок” будет состоять в том, чтобы максимально быстро сходить к каждому футболисту и сказать: “Мы банкроты”. В таком случае в нынешнем виде “Химки” больше не будут существовать», — сказал Гурцкая.

Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что текущий долг «Химок» составляет около миллиарда рублей, из-за чего подмосковному клубу грозит банкротство.

«Химки» занимают 13-е место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре, который пройдет после зимней паузы, подмосковный клуб дома примет воронежский «Факел». Встреча пройдет 2 марта.

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