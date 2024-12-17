Аршавин: Федорищев поставил руководство в неловкое положение

Губернатор Самарской области ранее рассказал, как один из футбольных функционеров требовал от «Крыльев Советов» выплаты 36 миллионов рублей за «судейские решения». Вячеслав Федорищев заявил, что в данной схеме задействовано порядка 10 клубов из РПЛ, а общий объем средств, затрачиваемых на коррупцию в российском футбольном судействе составляет 500 миллионов рублей в год.
«Мне кажется, он поставил в неловкое положение руководство нашего футбола. Если сейчас ничего не будет делаться, а пока к этому все и идет, то очень интересно все выходит. После слов губернатора нужно проводить расследование, вызывать, какие-то решения должны быть. Если этого не будет, тогда что-то не то с губернатором, если никаких фактов не предоставил. Я думаю, что он пришел на то поле, где не знает законов и не знает людей, которые на нем играют и работают. Я думаю, со временем ему объяснят», — сказал Аршавин в эфире программы «Это футбол, брат!».
Андрей Аршавин занимает пост заместителя генерального директора «Зенита» по вопросам спортивного развития. Во время игровой карьеры он выступал за «Зенит», лондонский «Арсенал», «Кубань» и «Кайрат». Аршавин выступал за сборную России с 2002 по 2012 год. В составе национальной команды футболист принял участие в 75 матчах, в которых забил 17 мячей.