Аршавин: Федорищев поставил руководство в неловкое положение

«Мне кажется, он поставил в неловкое положение руководство нашего футбола. Если сейчас ничего не будет делаться, а пока к этому все и идет, то очень интересно все выходит. После слов губернатора нужно проводить расследование, вызывать, какие-то решения должны быть. Если этого не будет, тогда что-то не то с губернатором, если никаких фактов не предоставил. Я думаю, что он пришел на то поле, где не знает законов и не знает людей, которые на нем играют и работают. Я думаю, со временем ему объяснят», — сказал Аршавин в эфире программы «Это футбол, брат!».