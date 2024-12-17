Стало известно, кто поборется за звание лучшего тренера РПЛ

Номинанты:
— Деян Станкович («Спартак»);
— Марцел Личка («Динамо» Москва);
— Валерий Карпин («Ростов»);
— Рашид Рахимов («Рубин»);
— Заур Тедеев («Акрон»).
Следом пройдут три этапа голосования, в которых будут участвовать болельщики, ТВ-эксперты и легенды РПЛ. Результаты будут известны после завершения всех голосований. В случае победы трёх разных кандидатов, лучшим будет признан тот, кого выбрали легенды РПЛ.
На данный момент в РПЛ лидирует «Краснодар», набравший в 18 турах 39 очков. Столько же очков у «Зенита», однако клуб с берегов Невы по дополнительным показателям уступает «быкам» и располагается на второй строчке.