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Стало известно, кто поборется за звание лучшего тренера РПЛ

Российская Премьер-лига объявила имена специалистов, которые смогут претендовать на звание лучшего тренера в ноябре и декабре.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Номинанты:

— Деян Станкович («Спартак»);
— Марцел Личка («Динамо» Москва);
— Валерий Карпин («Ростов»);
— Рашид Рахимов («Рубин»);
— Заур Тедеев («Акрон»).

Следом пройдут три этапа голосования, в которых будут участвовать болельщики, ТВ-эксперты и легенды РПЛ. Результаты будут известны после завершения всех голосований. В случае победы трёх разных кандидатов, лучшим будет признан тот, кого выбрали легенды РПЛ.

На данный момент в РПЛ лидирует «Краснодар», набравший в 18 турах 39 очков. Столько же очков у «Зенита», однако клуб с берегов Невы по дополнительным показателям уступает «быкам» и располагается на второй строчке.

Премьер-лига: таблица и календарь