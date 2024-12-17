Стало известно, кто поборется за звание лучшего тренера РПЛ

Следом пройдут три этапа голосования, в которых будут участвовать болельщики, ТВ-эксперты и легенды РПЛ. Результаты будут известны после завершения всех голосований. В случае победы трёх разных кандидатов, лучшим будет признан тот, кого выбрали легенды РПЛ.