Денис Давыдов: Мне не давали уйти из «Спартака»

Нападающий Денис Давыдов дебютировал за основную команду «Спартака» в сентябре 2013 года в возрасте 18 лет. Экс-владелец «Спартака» Леонид Федун в свое время назвал Давыдова «Русским Месси» — прозвище крепко прилипло к футболисту. Всего за «Спартак» Давыдов провел 37 встреч, в которых забил один гол и отдал шесть результативных передач.
«Мне никто не давал уйти. Говорили: “Нет, давай, ты все докажешь”. Нужно было уходить лет в 20, играть в аренде, например, в “Уфе”. Я за два года в “Спартаке” провел 20 матчей. А мне 20 лет, и я должен был играть по 50 матчей. В команде Зе Луиш, Адриано, Мельгарехо, ты тренируешься четвертым. Говорил: “Дайте за Спартак-2 сыграю”. Мне отвечали, что я нужен в обойме основной команды. Сидишь — не играешь, можно поплыть», — сказал Давыдов в эфире «Спартак-шоу».
Также Денис Давыдов вспомнил сезон-2016/2017 Российской Премьер-лиги, по итогам которого красно-белые стали чемпионами страны.
«Чемпионский “Спартак” был самой настоящей семьей. Это был год, когда в команде не было выскочек. Мы собирались на каждый праздник по 30 человек. Не было кого-то, кто говорил: “Ой, у меня семья”, нет — все приезжали с семьями. Сейчас в хороших отношениях и с Денисом Глушаковым, и с Массимо Каррерой. Я их обоих очень ценю», — добавил Давыдов.
Денис Давыдов выступал за юрмальский «Спартак», софийский ЦСКА, «Нижний Новгород», «Томь», «Знамя труда» и «Химки», С 2024 года 29-летний форвард играет за «Росич», любительскую команду из чемпионата Москвы.