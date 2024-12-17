Денис Давыдов: Мне не давали уйти из «Спартака»

«Мне никто не давал уйти. Говорили: “Нет, давай, ты все докажешь”. Нужно было уходить лет в 20, играть в аренде, например, в “Уфе”. Я за два года в “Спартаке” провел 20 матчей. А мне 20 лет, и я должен был играть по 50 матчей. В команде Зе Луиш, Адриано, Мельгарехо, ты тренируешься четвертым. Говорил: “Дайте за Спартак-2 сыграю”. Мне отвечали, что я нужен в обойме основной команды. Сидишь — не играешь, можно поплыть», — сказал Давыдов в эфире «Спартак-шоу».