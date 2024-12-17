Олбани
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Плавание
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Денис Давыдов: Мне не давали уйти из «Спартака»

Бывший нападающий «Спартака» Денис Давыдов рассказал, как руководство красно-белых не отпускало его из команды.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Нападающий Денис Давыдов дебютировал за основную команду «Спартака» в сентябре 2013 года в возрасте 18 лет. Экс-владелец «Спартака» Леонид Федун в свое время назвал Давыдова «Русским Месси» — прозвище крепко прилипло к футболисту. Всего за «Спартак» Давыдов провел 37 встреч, в которых забил один гол и отдал шесть результативных передач.

«Мне никто не давал уйти. Говорили: “Нет, давай, ты все докажешь”. Нужно было уходить лет в 20, играть в аренде, например, в “Уфе”. Я за два года в “Спартаке” провел 20 матчей. А мне 20 лет, и я должен был играть по 50 матчей. В команде Зе Луиш, Адриано, Мельгарехо, ты тренируешься четвертым. Говорил: “Дайте за Спартак-2 сыграю”. Мне отвечали, что я нужен в обойме основной команды. Сидишь — не играешь, можно поплыть», — сказал Давыдов в эфире «Спартак-шоу».

Также Денис Давыдов вспомнил сезон-2016/2017 Российской Премьер-лиги, по итогам которого красно-белые стали чемпионами страны.

«Чемпионский “Спартак” был самой настоящей семьей. Это был год, когда в команде не было выскочек. Мы собирались на каждый праздник по 30 человек. Не было кого-то, кто говорил: “Ой, у меня семья”, нет — все приезжали с семьями. Сейчас в хороших отношениях и с Денисом Глушаковым, и с Массимо Каррерой. Я их обоих очень ценю», — добавил Давыдов.

Денис Давыдов выступал за юрмальский «Спартак», софийский ЦСКА, «Нижний Новгород», «Томь», «Знамя труда» и «Химки», С 2024 года 29-летний форвард играет за «Росич», любительскую команду из чемпионата Москвы.

Спартак
Премьер-лига: таблица и календарь