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Нападающего «Ростова» пугают цены на помидоры

Нападающий «Ростова» Николай Комличенко признался, что его пугают цены на продукты питания. Об этом сообщает «Чемпионат».

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

«Я часто хожу в магазин за продуктами, и меня вообще пугают и шокируют цены. Например, есть узбекские помидоры, которые стоят больше тысячи. Мы с женой очень любим их. Они реально вкусные! Я южный парень, я разбираюсь. Но я не могу себе позволить постоянно покупать по килограмму или по два. Меня, как говорится, жаба душит, ха-ха! Поэтому беру раз в две недели. Но цены — это пипец.

Когда играл в “Динамо” и только начал получать хорошую зарплату — не смотрел на цены особо. Я примерно понимал, что сколько стоит. Сейчас просто все об этом постоянно говорят, что очень дорого стало. Я думал: “Да нет вроде”. А потом присмотрелся раз, два. Леха Сутормин такой же! Говорит: “Представляешь, я пошел в магазин. Яйца — больше 300 рублей за десяток”. Я ему говорю, что да, знаю. Сам в шоке! Стереотип, что футболисты не смотрят на цену, уже как бы устарел», — сказал Комличенко.

По неофициальным данным, зарплата Комличенко в «Ростове» составляет 740 тыс. евро в год (80 млн рублей).

В этом сезоне Комличенко провел 22 матча за «Ростов» во всех турнирах, в которых забил шесть мячей и отдал четыре голевые передачи.

Ростов
3:1
Первый тайм: 1:1
Крылья Советов
Футбол, Премьер-лига, Тур 18
7.12.2024, 16:30 (МСК UTC+3)
Ростов Арена, 8434 зрителя
Главные тренеры
Валерий Карпин
Игорь Осинькин
Голы
Ростов
Доминик Ороз
38′
Мохаммад Мохебби
(Николай Комличенко)
50′
Максим Осипенко
73′
Крылья Советов
Иван Олейников
(Сергей Песьяков)
32′
Составы команд
Ростов
1
Рустам Ятимов
55
Максим Осипенко
15
Данил Глебов
62
Иван Комаров
83′
87
Андрей Лангович
22′
27
Николай Комличенко
4
Виктор Мелехин
75′
3
Умар Сако
40
Илья Вахания
40′
90′
57
Илья Жбанов
9
Мохаммад Мохебби
84′
11
Алексей Сутормин
10
Кирилл Щетинин
84′
19
Хорен Байрамян
7
Роналдо
75′
69
Егор Голенков
Крылья Советов
30
Сергей Песьяков
4
Александр Солдатенков
15
Николай Рассказов
32′
5
Доминик Ороз
72′
81′
19
Иван Олейников
13
Иван Сергеев
25
Кирилл Печенин
25′
61′
3
Томас Галдамес
6
Сергей Бабкин
61′
21
Дмитрий Иванисеня
28
Игорь Дмитриев
61′
73
Владислав Шитов
34
Виктор Фелипе Мендес
86′
24
Роман Евгеньев
10
Бенхамин Гарре
52′
70′
17
Ульви Бабаев
Статистика
3
Желтые карточки
5
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
21
Удары (всего)
6
8
Удары в створ
3
0
Штанги, перекладины
0
7
Угловые
2
9
Фолы
10
6
Офсайды
2
Судейская бригада
Главный судья
Виталий Мешков
(Россия, Дмитров)
Боковой судья
Константин Шаламберидзе
(Россия, Москва)
Боковой судья
Денис Петров
(Россия, Астрахань)
ВАР
Алексей Амелин
(Россия, Тула)
Ассистент ВАР
Вера Опейкина
(Россия, Сочи)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Ростов
Премьер-лига: таблица и календарь