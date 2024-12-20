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Глушенков на Мальдивах появился в странном наряде: видео

Полузащитник «Зенита» Максим Глушенков появился в странном наряде во время отпуска на Мальдивах.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: ФК "Зенит"

25-летний футболист вышел на пляж в штанах в сеточку, розовой обтягивающей футболке, шлепанцах Dolce & Gabbana и с сине-бело-голубой панамкой.

Как сообщается, футболист проиграл в игру UNO и таким образом исполнял наказание.

Глушенков отдыхает на Мальдивах в компании своей девушки и защитника «Зенита» Юрия Горшкова. 9 декабря «Зенит» ушел в зимний отпуск, который продлится до 10 января.

Минувшим летом Глушенков перешел из «Локомотива» в «Зенит» за 6,3 млн евро. 25-летний полузащитник провел за новый клуб 14 матчей во всех турнирах, в которых забил десять мячей и сделал две результативные передачи.

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» по дополнительным показателям. В следующем туре, который пройдет после зимней паузы, сине-бело-голубые дома сыграют с ЦСКА. Встреча пройдет 2 марта.


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