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В «Зените» раскрыли причины покупки Соболева у «Спартака»

Тренер «Зенита» Виллиам де Оливейра в интервью «Российской газете» раскрыл причины покупки нападающего Александра Соболева.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: ФК "Зенит"

«Это игрок, обладающий теми качествами, которых нам не хватало после ухода Артёма Дзюбы: он хорошо цепляется за мяч, забивает. За последние четыре-пять лет Соболев входит в список лучших бомбардиров Премьер-Лиги. Плюс Александр россиянин. Потому и решили купить его. При этом он не прошёл с нами сборы, у него был длительный период на старте сезона без игровой практики. Всё это сказывается. Но мы не сомневаемся: Соболев поможет нам», — сказал Оливейра.

Александр Соболев перешел в «Зенит» в августе этого года. Сумма трансфера составила 10 млн евро. Соболев стал четвертым игроком в XXI веке после Владимира Быстрова (2009), Артема Дзюбы (2015) и Зелимхана Бакаева (2022), перешедшим напрямую из «Спартака» в «Зенит».

В этом сезоне 27-летний нападающий провел за «Зенит» 17 матчей во всех турнирах, в которых забил два мяча и отдал голевую передачу.

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