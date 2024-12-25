В «Зените» раскрыли причины покупки Соболева у «Спартака»

«Это игрок, обладающий теми качествами, которых нам не хватало после ухода Артёма Дзюбы: он хорошо цепляется за мяч, забивает. За последние четыре-пять лет Соболев входит в список лучших бомбардиров Премьер-Лиги. Плюс Александр россиянин. Потому и решили купить его. При этом он не прошёл с нами сборы, у него был длительный период на старте сезона без игровой практики. Всё это сказывается. Но мы не сомневаемся: Соболев поможет нам», — сказал Оливейра.
Александр Соболев перешел в «Зенит» в августе этого года. Сумма трансфера составила 10 млн евро. Соболев стал четвертым игроком в XXI веке после Владимира Быстрова (2009), Артема Дзюбы (2015) и Зелимхана Бакаева (2022), перешедшим напрямую из «Спартака» в «Зенит».
В этом сезоне 27-летний нападающий провел за «Зенит» 17 матчей во всех турнирах, в которых забил два мяча и отдал голевую передачу.