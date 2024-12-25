Тимощук выступил с заявлением на фоне лишения титулов на Украине

"За свою карьеру я был в украинских, европейских и российских клубах. Для меня главным критерием всегда было честное и добросовестное выполнение своих обязанностей перед болельщиками, командой и клубом. Это, на мой взгляд, самое важное, когда мы говорим о футбольной репутации. Футбол, как и спорт в целом, не должен становиться средством политических манипуляций.