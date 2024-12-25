Тимощук выступил с заявлением на фоне лишения титулов на Украине

Тренер «Зенита» Анатолий Тимощук выступил с заявлением по вопросу решения Украинской ассоциации футбола (УАФ) лишить его титулов.
"За свою карьеру я был в украинских, европейских и российских клубах. Для меня главным критерием всегда было честное и добросовестное выполнение своих обязанностей перед болельщиками, командой и клубом. Это, на мой взгляд, самое важное, когда мы говорим о футбольной репутации. Футбол, как и спорт в целом, не должен становиться средством политических манипуляций.
Для меня репутация в футболе — это не то, чем можно манипулировать по своему усмотрению в соответствии с возникающими политическими проблемами", — приводит слова Тимощука официальный сайт CAS.
Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола в марте 2022 года лишил Анатолия Тимощука лицензии уровня Pro и всех завоеванных на Украине титулов. Анатолий Тимощук подал иск в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение УАФ лишить его тренерской лицензии и титулов на национальном уровне. Недавно стало известно о том, что CAS принял сторону Тимощука в вопросе апелляции на решение УАФ.
Анатолий Тимощук является рекордсменом по количеству проведенных матчей за сборную Украины (144 игры). Трижды выигрывал чемпионат страны с донецким «Шахтером», также на его счету три Кубка и один Суперкубок Украины.
С «Баварией» Тимощук выиграл Лигу чемпионов и дважды становился чемпионом Германии, а с «Зенитом» дважды становился чемпионом России и по одному разу выиграл Кубок и Суперкубок УЕФА.
45-летний Тимощук в 2007—2009 и 2013−2015 годах играл за «Зенит», а с 2017 года входит в тренерский штаб петербургской команды.