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Три топ-клуба РПЛ заинтересованы в подписании бразильского футболиста

«Локомотив», ЦСКА и «Зенит» хотят приобрести бразильского полузащитника Вандерсона.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщает Globo.

Сейчас футболист защищает цвета бразильского «Интернасьонала». Туда он перешел из «Краснодара» в 2020 году за € 4,5 млн. Также он выступал за бельгийские «Беерсхот» и «Льерс», испанский «Хетафе», австрийский «Зальцбург».

Переговорам может способствовать сложная финансовая ситуация «Интернасьонала», который к завершает 2024 год долгом в $7,15 млн. Помимо российских клубов, в переходе Вандерсона заинтересован бразильский клуб «Васко да Гама».

За 43 матча по ходу сезона у него пять передач и столько же голов.

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