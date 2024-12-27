Три топ-клуба РПЛ заинтересованы в подписании бразильского футболиста

Об этом сообщает Globo.
Сейчас футболист защищает цвета бразильского «Интернасьонала». Туда он перешел из «Краснодара» в 2020 году за € 4,5 млн. Также он выступал за бельгийские «Беерсхот» и «Льерс», испанский «Хетафе», австрийский «Зальцбург».
Переговорам может способствовать сложная финансовая ситуация «Интернасьонала», который к завершает 2024 год долгом в $7,15 млн. Помимо российских клубов, в переходе Вандерсона заинтересован бразильский клуб «Васко да Гама».
За 43 матча по ходу сезона у него пять передач и столько же голов.