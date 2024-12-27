Бывший футболист «Зенита» и «Спартака» уехал из России

«Володя уже какое-то время находится в Дубае, а я вижу его только на фотографиях Александра Кержакова в социальных сетях. С загаром, похоже, все в порядке. Можно сказать, что для его отъезда в Дубай были определенные предпосылки. Я желаю ему всего наилучшего и надеюсь, что все его задумки осуществятся. Но мне бы хотелось, чтобы он вернулся к нам. Связана ли его нынешняя деятельность с футболом? Насколько мне известно, нет», — сказал Аршавин.
Быстров завершил игровую карьеру в 2018 году. Он выступал за «Зенит», «Спартак», «Анжи», «Краснодар» и «Тосно», проведя за них более 400 матчей. Также на счету Быстрова 47 игр за сборную России, в которых он забил четыре мяча. Он является бронзовым призером Евро-2008.
После завершения карьеры Быстров работал футбольным экспертом на телеканале «Матч ТВ».