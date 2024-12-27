Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Спартак» получил от ПСВ все деньги за трансфер Гуса Тила

Глава пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов сообщил, что красно-белые получили оставшиеся выплаты по трансферу полузащитника Гуса Тила от ПСВ. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Олег Бухарев/ТАСС

— Наш клуб добился выплаты нидерландским ПСВ задолженности по трансферному договору о переходе Гуса Тила. Ранее Палата по статусу игроков ФИФА полностью удовлетворила соответствующий иск. Деньги зачислены на счет «Спартака», — сказал Зеленов.

Тил перешел в «Спартак» из АЗ в августе 2019 года за 18 млн евро. За московский клуб он провел 24 матча, в которых забил два гола и сделал две голевые передачи.

Летом 2022 года Тил перешел в ПСВ за 3 млн евро. 27-летний полузащитник провел за клуб 110 матчей, в которых забил 31 мяч и сделал 18 голевых передач. В прошлом сезоне Тил в составе ПСВ стал чемпионом Нидерландов.

ПСВ
Спартак
Премьер-лига: таблица и календарь