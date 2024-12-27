«Спартак» получил от ПСВ все деньги за трансфер Гуса Тила

— Наш клуб добился выплаты нидерландским ПСВ задолженности по трансферному договору о переходе Гуса Тила. Ранее Палата по статусу игроков ФИФА полностью удовлетворила соответствующий иск. Деньги зачислены на счет «Спартака», — сказал Зеленов.
Тил перешел в «Спартак» из АЗ в августе 2019 года за 18 млн евро. За московский клуб он провел 24 матча, в которых забил два гола и сделал две голевые передачи.
Летом 2022 года Тил перешел в ПСВ за 3 млн евро. 27-летний полузащитник провел за клуб 110 матчей, в которых забил 31 мяч и сделал 18 голевых передач. В прошлом сезоне Тил в составе ПСВ стал чемпионом Нидерландов.