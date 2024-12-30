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Отец Бугаева: Сын не разрешал говорить с журналистами про СВО

29 декабря стало известно о том, что экс-футболист «Торпедо», «Локомотива» и сборной России погиб в зоне СВО.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: БЕЛТА

Иван Бугаев рассказал, что сын не разрешал общаться с журналистами о том, что он находится в зоне проведения специальной военной операции.

«Как я узнал о случившемся? Есть источники, скажем так. Сейчас тело сына где-то лежит… 1 или 2 января буду в Москве, тогда смогу ответить что-то. Последний раз я говорил с сыном не так давно, но пока я не могу сказать большего. Вообще, он мне не разрешал общаться с журналистами на тему СВО, но теперь уже что», — приводит слова Ивана Бугаева «РБ Спорт».

Во время карьеры футболиста Бугаев также успел поиграть за московское «Торпедо», томскую «Томь», подмосковные «Химки» и «Краснодар». В составе сборной России экс-защитник провел семь матчей, включая 2 матча на чемпионате Европы 2004 года.

В сентябре 2024 года суд в Краснодаре приговорил Бугаева к девяти с половиной годам в колонии строгого режима за попытку сбыта наркотиков в особо крупном размере. Вскоре после этого экс-защитник национальной команды заключил контракт с Министерством обороны.

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