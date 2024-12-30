Отец Бугаева: Сын не разрешал говорить с журналистами про СВО

«Как я узнал о случившемся? Есть источники, скажем так. Сейчас тело сына где-то лежит… 1 или 2 января буду в Москве, тогда смогу ответить что-то. Последний раз я говорил с сыном не так давно, но пока я не могу сказать большего. Вообще, он мне не разрешал общаться с журналистами на тему СВО, но теперь уже что», — приводит слова Ивана Бугаева «РБ Спорт».