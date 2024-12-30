Отец Бугаева: Сын не разрешал говорить с журналистами про СВО

Иван Бугаев рассказал, что сын не разрешал общаться с журналистами о том, что он находится в зоне проведения специальной военной операции.
«Как я узнал о случившемся? Есть источники, скажем так. Сейчас тело сына где-то лежит… 1 или 2 января буду в Москве, тогда смогу ответить что-то. Последний раз я говорил с сыном не так давно, но пока я не могу сказать большего. Вообще, он мне не разрешал общаться с журналистами на тему СВО, но теперь уже что», — приводит слова Ивана Бугаева «РБ Спорт».
Во время карьеры футболиста Бугаев также успел поиграть за московское «Торпедо», томскую «Томь», подмосковные «Химки» и «Краснодар». В составе сборной России экс-защитник провел семь матчей, включая 2 матча на чемпионате Европы 2004 года.
В сентябре 2024 года суд в Краснодаре приговорил Бугаева к девяти с половиной годам в колонии строгого режима за попытку сбыта наркотиков в особо крупном размере. Вскоре после этого экс-защитник национальной команды заключил контракт с Министерством обороны.