Абаскаль перепутал курс евро к рублю, говоря о тратах в Москве

«30 тысяч рублей — это три тысячи евро? Ну да, у меня выходило где-то три-четыре тысячи. Но ведь еще и квартира стоит денег. Допустим, аренда — это еще тридцать тысяч. Тогда нужно умножить на два. И все — жизнь удалась!» — ответил испанец.