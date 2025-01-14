Абаскаль перепутал курс евро к рублю, говоря о тратах в Москве

Гильермо Абаскаль в интервью «Спорт-Экспрессу» ответил на вопрос, смог бы он прожить на 30 тысяч руб. в месяц в Москве, перепутав курс евро и рубля.
«30 тысяч рублей — это три тысячи евро? Ну да, у меня выходило где-то три-четыре тысячи. Но ведь еще и квартира стоит денег. Допустим, аренда — это еще тридцать тысяч. Тогда нужно умножить на два. И все — жизнь удалась!» — ответил испанец.
Сейчас курс ЦБ составляет 106,2493 рубля за один евро.
Ранее некоторые футболисты, например голкипер «Зенита» и сборной России Евгений Латышонок, рассказывали, что если питаться на базе, то прожили бы на 30 тысяч рублей в месяц.
Абаскаль возглавлял «Спартак» с лета 2022 года по апрель 2024-го. Под его руководством красно-белые стали бронзовыми призерами чемпионата России-2022/23. Ранее 35-летний испанец возглавлял швейцарские «Лугано» и «Базель», итальянский «Асколи» и греческий «Волос».
Красно-белые завершили первую часть сезона РПЛ на третьем месте, отстав от «Краснодара» и «Зенита» на два очка. В последних шести матчах в чемпионате «Спартак» одержал шесть побед с общим счетом 19:2. В следующем туре, который пройдет после зимней паузы, «Спартак» дома сыграет с «Оренбургом». Встреча пройдет 2 марта.