СМИ: «Ботафого» сделал предложение «Зениту» по трансферу Вендела

27-летний Вендел выступает за «Зенит» с 2020 года. В текущем сезоне футболист провел за сине-бело-голубых 19 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и 11 результативными передачами. В составе клуба из Санкт-Петербурга полузащитник стал четырехкратным чемпионом России, победителем Кубка и трехкратным обладателем Суперкубка страны. В августе Вендел продлил контракт с «Зенитом» до конца сезона-2027/28.