Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СМИ: «Ботафого» сделал предложение «Зениту» по трансферу Вендела

Бразильский футбольный клуб «Ботафого» сделал официальное предложение о трансфере полузащитника сине-бело-голубых Вендела, сообщает Globo.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Как сообщает источник, Вендел хочет вернуться в клуб из чемпионата Бразилии, чтобы иметь большие шансы на попадание в состав национальной команды.

Ранее «Ботафого» уже пытался подписать Вендела в начале прошлого года, но не смог уладить финансовый вопрос с «Зенитом». Руководство бразильского клуба считает, что в 2025 году шансы получить Вендела выше, чем в 2024 году.

Неделю назад в СМИ писали, что Венделом также интересуются бразильские «Сан-Паулу» и «Палмейрас».

Напомним, «Ботафого» в прошлом сезоне впервые за 29 лет стал чемпионом Бразилии. Ранее команде из Рио-де-Жанейро удавалось победить в 1968 и 1995 годах.

27-летний Вендел выступает за «Зенит» с 2020 года. В текущем сезоне футболист провел за сине-бело-голубых 19 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и 11 результативными передачами. В составе клуба из Санкт-Петербурга полузащитник стал четырехкратным чемпионом России, победителем Кубка и трехкратным обладателем Суперкубка страны. В августе Вендел продлил контракт с «Зенитом» до конца сезона-2027/28.

Зенит
Премьер-лига: таблица и календарь