Полиция завела дело после слов Федорищева о коррупции в футболе

«По заявлению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева ГУ МВД России по Самарской области проведена проверка, по результатам которой принято процессуальное решение, возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ (мошенничество)», — сообщили в ведомстве.
Ранее Федорищев заявил, что «Крылья Советов» имеют задолженность в размере 36 млн рублей за «судейские решения». Также он сообщил, что в данной схеме задействовано порядка 10 клубов из РПЛ, а общий объем средств, затрачиваемых на коррупцию в российском футбольном судействе составляет 500 млн рублей в год. После заявления Федорищева РФС провел проверку всех матчей «Крылья Советов» за два последних года на предмет возможной коррупции.
В декабре Федорищев заявил, что у «Крыльев Советов» есть долг в размере одного миллиарда рублей, который, по его словам, искусственно пролонгировался на протяжении десяти лет. 13 января компания «РТ-капитал», входящая в корпорацию «Ростех», подала иск к самарскому клубу в Арбитражный суд Москвы с требованием вернуть долг в размере 897 млн рублей.
На прошлой неделе в «Крыльях Советов» сменилось руководство. Совет директоров футбольного клуба возглавил вице-губернатор Самарской области Дмитрий Яковлев, который также является руководителем администрации губернатора Федорищева.
«Крылья Советов» занимают десятое место в турнирной таблице РПЛ и находятся в двух очках от зоны стыковых матчей. 1 марта самарцы на выезде сыграют с лидером чемпионата «Краснодаром».