Полиция завела дело после слов Федорищева о коррупции в футболе

Ранее Федорищев заявил, что «Крылья Советов» имеют задолженность в размере 36 млн рублей за «судейские решения». Также он сообщил, что в данной схеме задействовано порядка 10 клубов из РПЛ, а общий объем средств, затрачиваемых на коррупцию в российском футбольном судействе составляет 500 млн рублей в год. После заявления Федорищева РФС провел проверку всех матчей «Крылья Советов» за два последних года на предмет возможной коррупции.