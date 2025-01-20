Артур перешел из «Зенита» в бразильский «Ботафого»

Напомним, 26-летний Артур перешел в «Зенит» в январе 2024 года из «Палмейраса» за €15 млн. Форвард провел в составе сине-бело-голубых 36 матчей во всех турнирах, в которых забил семь голов и сделал шесть результативных передач.