Артур перешел из «Зенита» в бразильский «Ботафого»

По информации источника, сумма сделки составила €10 млн. Также клуб из Санкт-Петербурга включил в сделку пункт о получении 20% с будущей перепродажи нападающего.
Напомним, 26-летний Артур перешел в «Зенит» в январе 2024 года из «Палмейраса» за €15 млн. Форвард провел в составе сине-бело-голубых 36 матчей во всех турнирах, в которых забил семь голов и сделал шесть результативных передач.
«Ботафого» в прошлом сезоне впервые за 29 лет стал чемпионом Бразилии. Ранее команде из Рио-де-Жанейро удавалось победить в 1968 и 1995 годах.
Ранее сообщалось, что в «Зенит» должен перейти 24-летний нападающий «Ботафого» Луис Энрике. Клуб заплатит за футболиста €30 млн, еще два миллиона «Ботафого» получит в будущем в качестве бонуса за достижения игрока. Луис Энрике станет единственным действующим футболистом бразильской национальной команды в РПЛ.