«Зенит» объявил о переходе бразильского форварда Луиса Энрике

По информации журналиста Фабрицио Романо, «Зенит» заплатил за переход Энрике 35 миллионов евро, что стало рекордной продажей в истории «Ботафого». Этот трансфер занял четвертое место по стоимости в истории российского футбола. Больше за переход игроков платил только «Зенит» — в 2019 году трансфер бразильского нападающего Малкома обошелся петербургскому клубу в 41,5 миллиона, в 2012 году сине-бело-голубые приобрели бразильского форварда Халка и бельгийского полузащитника Акселя Витселя, заплатив за них по 40 миллионов евро.