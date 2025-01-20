«Зенит» объявил о переходе бразильского форварда Луиса Энрике

По информации журналиста Фабрицио Романо, «Зенит» заплатил за переход Энрике 35 миллионов евро, что стало рекордной продажей в истории «Ботафого». Этот трансфер занял четвертое место по стоимости в истории российского футбола. Больше за переход игроков платил только «Зенит» — в 2019 году трансфер бразильского нападающего Малкома обошелся петербургскому клубу в 41,5 миллиона, в 2012 году сине-бело-голубые приобрели бразильского форварда Халка и бельгийского полузащитника Акселя Витселя, заплатив за них по 40 миллионов евро.
Энрике 24 года, он выступал за «Ботафого» с февраля 2024 года. В составе клуба футболист стал победителем чемпионата Бразилии и Кубка Либертадорес, став лучшим игроком финала. В решающем матче с бразильским «Атлетико Минейро» (3:1) Энрике забил гол и заработал пенальти. Всего за «Ботафого» полузащитник провел 55 матчей, забил 12 мячей и отдал 6 голевых передач.
Ранее он играл за «Флуминенсе» и «Бетис». В сентябре прошлого года Энрике дебютировал за сборную Бразилии, в составе которой провел шесть игр и забил два гола.
Из «Зенита» в «Ботафого» перешли нападающий Артур и полузащитник Вендел. Вендел выступал за «Зенит» с октября 2020 года. Он принял участие в 142 матчах, в которых отметился 21 забитым мячом и 32 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость Вендела в 20 миллионов евро.
«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ после 18 туров, набрав 39 очков и уступая «Краснодару» лишь по дополнительным показателям. В первом туре после зимней паузы петербургская команда сыграет дома 1 марта с московским ЦСКА.