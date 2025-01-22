В «Палмейрасе» рассказали об обмане Клаудиньо

«Мы пришли к соглашению с “Зенитом”, и Клаудиньо принял наше предложение. Я сама поговорила по телефону с игроком, который дважды заверил меня, что он приедет в “Палмейрас”. Он сказал, что не хочет играть в Катаре. В последние часы, когда мы уже обменивались проектами контрактов с “Зенитом”, нас удивил звонок от представителя игрока, который сообщил, что планы изменились.



Мы сделали отличное предложение, и Клаудиньо его принял. Но футбол именно такой. Ни один игрок не важнее, чем спортивное общество “Палмейрас”. Мы продолжаем искать футболистов, которые могут повысить качество нашей команды», — приводит слова Перейры Ge Globo.