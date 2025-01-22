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В «Палмейрасе» рассказали об обмане Клаудиньо

Президент «Палмейраса» Лейла Перейра раскрыла подробности неудачных переговоров с игроком «Зенита» Клаудиньо, который предпочел возвращению на родину трансфер в Катар, сообщает Ge Globo.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Ранее сообщалось, что полузащитник «Зенита» станет игроком бразильского «Палмейраса», но на этапе оформления документов представители футболиста сообщили, что Клаудиньо продолжит карьеру в катарском клубе «Аль-Садд».

«Мы пришли к соглашению с “Зенитом”, и Клаудиньо принял наше предложение. Я сама поговорила по телефону с игроком, который дважды заверил меня, что он приедет в “Палмейрас”. Он сказал, что не хочет играть в Катаре. В последние часы, когда мы уже обменивались проектами контрактов с “Зенитом”, нас удивил звонок от представителя игрока, который сообщил, что планы изменились.

Мы сделали отличное предложение, и Клаудиньо его принял. Но футбол именно такой. Ни один игрок не важнее, чем спортивное общество “Палмейрас”. Мы продолжаем искать футболистов, которые могут повысить качество нашей команды», — приводит слова Перейры Ge Globo.

27-летний Клаудиньо перешел в «Зенит» в августе 2021 года из бразильского «Брагантино». В составе клуба из Санкт-Петербурга полузащитник провел 104 матча во всех турнирах, в которых забил 21 гол и сделал 26 результативных передач. Вместе с «Зенитом» Клаудиньо трижды выиграл чемпионат и Суперкубок России, один раз — Кубок страны. В феврале 2023 года президент России Владимир Путин предоставил Клаудиньо российское гражданство.

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