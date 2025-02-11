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В «Браге» подтвердили отмену трансфера Саласара в «Зенит»

Трансфер полузащитника «Браги» Родриго Саласара в «Зенит» сорвался. Об этом сообщает «Евро-Футбол. Ру».

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Pedro Loureiro/Eurasia Sport Images/Getty Images

В «Браге» подтвердили, что 25-летний уругваец покинул тренировочный лагерь «Зенита» и в ближайшее время вернется в Португалию.

«Да, это правда», — сообщили в пресс-службе «Браги».

Конкретные причины срыва трансфера Саласара не сообщаются. Ранее португальские СМИ сообщили, что руководство португальского клуба решило отказаться от продажи игрока из-за отсутствия банковских гарантий по выплате компенсации.

«Зенит» был готов заплатить за Саласара не менее 20 млн евро. В начале февраля хавбек прибыл в расположение петербургского клуба в ОАЭ, посетил матч с ЦСКА в рамках Зимнего кубка РПЛ и даже провел тренировку с командой.

Саласар перешел в «Брагу» летом 2023 года из «Шальке» за шесть миллионов евро. На его счету 70 матчей за португальский клуб, в которых он забил 14 мячей и сделал 18 голевых передач. В июне 2023 года Саласар дебютировал за сборную Уругвая в товарищеской игре против команды Никарагуа (4:1), где отметился двумя забитыми мячами.

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