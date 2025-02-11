В «Браге» подтвердили отмену трансфера Саласара в «Зенит»

В «Браге» подтвердили, что 25-летний уругваец покинул тренировочный лагерь «Зенита» и в ближайшее время вернется в Португалию.
«Да, это правда», — сообщили в пресс-службе «Браги».
Конкретные причины срыва трансфера Саласара не сообщаются. Ранее португальские СМИ сообщили, что руководство португальского клуба решило отказаться от продажи игрока из-за отсутствия банковских гарантий по выплате компенсации.
«Зенит» был готов заплатить за Саласара не менее 20 млн евро. В начале февраля хавбек прибыл в расположение петербургского клуба в ОАЭ, посетил матч с ЦСКА в рамках Зимнего кубка РПЛ и даже провел тренировку с командой.
Саласар перешел в «Брагу» летом 2023 года из «Шальке» за шесть миллионов евро. На его счету 70 матчей за португальский клуб, в которых он забил 14 мячей и сделал 18 голевых передач. В июне 2023 года Саласар дебютировал за сборную Уругвая в товарищеской игре против команды Никарагуа (4:1), где отметился двумя забитыми мячами.