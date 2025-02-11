В «Браге» подтвердили отмену трансфера Саласара в «Зенит»

Саласар перешел в «Брагу» летом 2023 года из «Шальке» за шесть миллионов евро. На его счету 70 матчей за португальский клуб, в которых он забил 14 мячей и сделал 18 голевых передач. В июне 2023 года Саласар дебютировал за сборную Уругвая в товарищеской игре против команды Никарагуа (4:1), где отметился двумя забитыми мячами.