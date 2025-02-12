Легионеры хотят покинуть «Химки» из-за проблем с зарплатами

«В команде все недовольны из‑за ситуации с долгами, в последний раз деньги перечислялись за первую половину ноября. С тех пор футболисты слышат только обещания, что задолженность будет закрыта. Некоторые иностранцы могут покинуть “Химки” зимой, предложения есть, сидеть без денег в их планы не входит. К примеру, Мехия и Артига из‑за долгов планируют написать заявления в ФИФА. При этом в команде рассчитывают, что обозначившаяся в публичном поле проблема позволит в скором времени закрыть вопрос долгов», — приводит слова своего источника «Матч ТВ».