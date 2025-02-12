Легионеры хотят покинуть «Химки» из-за проблем с зарплатами

По данным источника, некоторые иностранцы хотят покинуть клуб и даже написать заявление в ФИФА на фоне проблем с зарплатами.
«В команде все недовольны из‑за ситуации с долгами, в последний раз деньги перечислялись за первую половину ноября. С тех пор футболисты слышат только обещания, что задолженность будет закрыта. Некоторые иностранцы могут покинуть “Химки” зимой, предложения есть, сидеть без денег в их планы не входит. К примеру, Мехия и Артига из‑за долгов планируют написать заявления в ФИФА. При этом в команде рассчитывают, что обозначившаяся в публичном поле проблема позволит в скором времени закрыть вопрос долгов», — приводит слова своего источника «Матч ТВ».
«Команда работает в штатном режиме. Финансовая составляющая — внутреннее дело клуба, её не комментируем. Контрактные обязательства исполнялись, исполняются и будут исполняться», — передает слова представителей клуба «Чемпионат».
В декабре 2024 года инвестор «Химок» Туфан Садыгов был задержан, в его компаниях прошли обыски — впоследствии связанный с клубом бизнесмен был отправлен под домашний арест. Ему были предъявлены обвинения о мошенничестве в особо крупном размере. 23 января предпринимателя освободили под залог. Журналист Иван Карпов сообщал, что текущий долг «Химок» составляет около миллиарда рублей.
В текущем сезоне «Химки» занимают 13-е место в турнирной таблице РПЛ с 16 очками. 2 марта в первом туре после зимней паузы «Химки» дома сыграют с воронежским «Факелом».