Валерий Карпин покинул пост главного тренера «Ростова»

Контракт с 56-летним специалистом, который был рассчитан до мая 2026 года, расторгнут по соглашению сторон.
«Сегодня для меня непростой день — я покидаю пост главного тренера ФК “Ростов”. Это решение далось нам очень нелегко, ведь за время, проведённое здесь, и клуб, и сам город стали для меня по-настоящему родными! В настоящее время ситуация складывается таким образом, что мне необходимо полностью посвятить себя главной команде страны — Сборной России.
Хочу поблагодарить всех, кто был рядом на этом непростом пути, а также принести извинения тем, чьи надежды и ожидания я не оправдал. У нас были взлёты и падения, но я всегда ощущал и ценил вашу поддержку и доверие. Я благодарен руководству клуба, особенно Арташесу Владимировичу Арутюнянц, за нашу настоящую дружбу, за доверие и полную поддержку во всём. Мы остаемся друзьями и всегда можем рассчитывать на поддержку друг друга!
Спасибо игрокам — за самоотдачу и желание расти, всему тренерскому штабу и персоналу — за профессионализм. Но особая благодарность — вам, нашим болельщикам. Ваша вера в команду, ваша поддержка всегда вдохновляли нас бороться до финального свистка», — сказал Карпин.
Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц в своем обращении отметил, что непростое решение расстаться с Карпиным продиктовано необходимостью максимально сосредоточиться на работе в сборной России.
Карпин возглавлял «Ростов» с небольшим перерывом с декабря 2017 года. Под его руководством команда провела 229 матчей, в которых одержала 97 побед при 53 ничьих и 79 поражениях. В сезоне-2022/23 Карпин занял с «Ростовом» четвертое место в РПЛ.
В этом сезоне «Ростов» занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ. 2 марта желто-синие дома сыграют с московским «Динамо». Начало матча — в 19:30 по московскому времени.