«Ривер Плейт» из-за «Спартака» может купить игрока РПЛ вне окна

Аргентинский «Ривер Плейт» может осуществить трансфер опорного полузащитника «Краснодара» Кевина Кастаньо даже после закрытия трансферного окна из-за продажи вингера Пабло Солари в «Спартак». Об этом рассказал региональный менеджер Transfermarkt по Аргентине Скотт Кристенсен.
«В силу продажи Пабло Солари в “Спартак” после закрытия трансферного окна в Аргентине “Ривер Плейт” получил возможность приобрести игрока, независимо от его позиции. Именно этим правом пользуется клуб для покупки у “Краснодара” Кевина Кастаньо», — цитирует Кристенсена Transfermarkt.
Ранее в СМИ появилась информация об интересе к колумбийскому опорнику со стороны «Ривер Плейт». По данным «Чемпионата», клубы уже согласовали трансфер за 9 миллионов евро и 500 тысяч евро в качестве бонусов. Кастаньо присоединится к аргентинскому клубу поле 20-го тура Премьер-лиги, где «Краснодар» встретится с «Пари НН».
Кастаньо 24 года, он перешел в «Краснодар» в январе 2024 года. В составе краснодарского клуба полузащитник провел 31 матч, забил один гол и сделал четыре результативные передачи. Ранее он выступал за мексиканский «Крус Асуль» и колумбийский «Рионегро Агилас». Кастаньо провел 16 матчей за сборную Колумбии, не отметившись результативными действиями.