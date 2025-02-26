«Ривер Плейт» из-за «Спартака» может купить игрока РПЛ вне окна

Ранее в СМИ появилась информация об интересе к колумбийскому опорнику со стороны «Ривер Плейт». По данным «Чемпионата», клубы уже согласовали трансфер за 9 миллионов евро и 500 тысяч евро в качестве бонусов. Кастаньо присоединится к аргентинскому клубу поле 20-го тура Премьер-лиги, где «Краснодар» встретится с «Пари НН».