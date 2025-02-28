«Давай, поднажми». Овечкин обратился к Дзюбе перед рестартом РПЛ

«Артем, знаю, что у тебя скоро возобновляется сезон, и осталось совсем немного до рекорда. Давай, поднажми, я наблюдаю. Удачи в сезоне», — сказал Овечкин.
В сентябре 2024 года Дзюба на правах свободного агента подписал с «Акроном» контракт до конца текущего сезона. 36-летний нападающий провел за тольяттинцев 11 матчей, в которых забил три мяча и сделал три голевые передачи. Ему осталось забить два гола, чтобы стать лучшим бомбардиром в истории российского футбола, опередив Александра Кержакова (233).
«Акрон» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ и находится в шести очках от зоны стыковых матчей. В субботу, 1 марта, команда тольяттинцы на выезде сыграет с «Пари НН». Начало матча — в 14:00 по московскому времени.