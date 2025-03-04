Бразилец из «Зенита» планирует дать интервью на русском языке

«Я овладел практически всей необходимой спортивной терминологией на русском языке, поэтому понимаю практически все, что касается футбола и тренерских установок. Вообще, мне хватает лексики, чтобы полноценно взаимодействовать с партнерами на поле. С Женей Латышонком я общаюсь на русском, с Эраковичем на английском или русском. Знаний хватает.



Сейчас я на том этапе изучения языка, когда я знаю сильно больше, чем имею смелость показать. У меня есть страх совершить ошибку и показаться невежей в области языка. Это сдерживающий фактор для меня. Я сам прекрасно понимаю, что сейчас обладаю теми знаниями, которые однажды должен буду показать. Для этого нужна смелость. Моя цель — до конца этого сезона дать небольшое интервью на русском. Это станет для меня очень важной отсечкой, после которой можно будет двигаться дальше. Речь для болельщиков на русском в случае чемпионства? Это было бы фантастически», — сказал Нино.