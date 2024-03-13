Бразилец из «Зенита» рассказал о любви к книгам Достоевского

«Я давно познакомился с русской литературой. Уже прочел несколько книг. И мне они очень понравились. Так что я ее большой поклонник. Когда получил предложение от “Зенита”, решил, что хочу еще глубже погрузиться в вашу культуру, потому что она очень богатая. Помимо чтения, мне еще нравится классическая музыка. Так что интерес существовал давно. И когда все совпало и я перешел в “Зенит”, то подумал, что лучше пойму новую страну и ее атмосферу, если больше узнаю про ее культурные особенности. И делаю это сейчас с огромным удовольствием», — рассказал Нино.

Бразилец поделился, что на сборах в Абу-Даби начал читать «Преступление и наказание», после чего планирует прочитать «Белые ночи».

«Какие впечатления от “Преступления и наказания”? Хорошие. Мне нравится. Достоевский — гениальный писатель. Люблю его книги. Я читал маленькое произведение Толстого, которое называется “Много ли человеку земли нужно?” Такие вещи всегда заставляют тебя много думать. Думать о том, как человеку относиться к другим людям. Это откликается во мне, совпадает со мной. Люблю эти ощущения», — сказал Нино.

По словам 26-летнего футболиста, из Бразилии в Россию он привез более десяти книг различных русских писателей.

Нино перешел в «Зенит» минувшей зимой из бразильского «Флуминенсе» за пять миллионов евро. Он полностью отыграл два матча РПЛ, которые «сине-бело-голубые» провели после зимнего перерыва.