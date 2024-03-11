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10:51 (мск), источник: Sportmail.ru

Ловчев: «Зенит» — чемпион, а остальные колупайтесь

Бывший защитник «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев раскритиковал «Спартак» и заявил, что чемпионом РПЛ по итогам текущего сезона станет «Зенит».

Спартак
Факел
ЗенитПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: РИА "Новости"

— «Спартак» мучился на футбольном поле. Тренер даже не знает, кого выставлять. То, что я сегодня видел, это безобразие, о котором кто‑то должен им говорить в лицо. Нельзя же до такой степени быть безразличными! Есть неуверенность в игроках, а это закладывается на сборах. Не видно силы.

«Зенит» — чемпион, а остальные колупайтесь, — сказал Ловчев в эфире «Матч Премьер».

Сине-бело-голубые одержали победу над «Уралом» со счетом 4:1 в матче 20‑го тура РПЛ. Благодаря этой победе и поражению «Краснодара» «Зенит» вышел на первое место в турнирной таблице, набрав 40 очков. «Спартак» вчера, 10 марта, на домашнем стадионе проиграл воронежскому «Факелу» со счетом 0:2. Красно-белые занимают шестую строчку в чемпионате России, набрав 31 очко.

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