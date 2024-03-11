Ловчев: «Зенит» — чемпион, а остальные колупайтесь

— «Спартак» мучился на футбольном поле. Тренер даже не знает, кого выставлять. То, что я сегодня видел, это безобразие, о котором кто‑то должен им говорить в лицо. Нельзя же до такой степени быть безразличными! Есть неуверенность в игроках, а это закладывается на сборах. Не видно силы.