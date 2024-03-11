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10:11 (мск), источник: Sportmail.ru

Бышовец: у «Зенита» больше шансов на титул, чем у «Краснодара»

Бывший главный тренер «Зенита» и сборной России Анатолий Бышовец высказался о борьбе петербуржцев с «Краснодаром» за чемпионский титул в РПЛ. Об этом сообщает Betonmobile.

Зенит
КраснодарПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: ФК "Зенит"

В минувшем туре «Зенит» на выезде разгромил «Урал» (4:1) и возглавил турнирную таблицу РПЛ, воспользовавшись осечкой «Краснодара» в выездном матче против «Ростова» (1:2).

Футбол

Премьер-лига 2023/2024
Тур 20, 9.03.2024, 14:00

Урал1Зенит4

«Если говорить про “Зенит”, то у нас есть все основания думать о том, что у команды очень много преимуществ. Прежде всего, в уровне игроков, условиях и ментальности. “Зенит” усиливается за счет футболистов, а также создает диаспору, основанную на менталитете и атмосфере в команде.

Что касается “Краснодара”, то им сегодня нужно пережить потерю лидерской позиции. С приобретением новых игроков у них разрушилась концепция, построенная вокруг воспитанников. В последнем матче чувствовалось, что еще требуется время, чтобы достичь понимания с новичками. Также “Краснодар” лишился связки Сперцян — Кривцов. Эта средняя линия обеспечивала разнообразие в атаке и цельность в структуре, выбранной главным тренером», — сказал Бышовец.

«Краснодар» отстает от «Зенита» в турнирной таблице РПЛ на одно очко. После зимнего перерыва «быки» потеряли очки в двух матчах подряд. В следующем туре «Зенит» на выезде сыграет против «Крыльев Советов», а «Краснодар» отправится в гости к «Локомотиву».

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