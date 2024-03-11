Бышовец: у «Зенита» больше шансов на титул, чем у «Краснодара»

«Если говорить про “Зенит”, то у нас есть все основания думать о том, что у команды очень много преимуществ. Прежде всего, в уровне игроков, условиях и ментальности. “Зенит” усиливается за счет футболистов, а также создает диаспору, основанную на менталитете и атмосфере в команде.



Что касается “Краснодара”, то им сегодня нужно пережить потерю лидерской позиции. С приобретением новых игроков у них разрушилась концепция, построенная вокруг воспитанников. В последнем матче чувствовалось, что еще требуется время, чтобы достичь понимания с новичками. Также “Краснодар” лишился связки Сперцян — Кривцов. Эта средняя линия обеспечивала разнообразие в атаке и цельность в структуре, выбранной главным тренером», — сказал Бышовец.