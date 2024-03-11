Круговой забил шикарный гол за «Зенит-2»: видео
Защитник «Зенита» Данил Круговой забил гол за дубль петербургского клуба в товарищеском матче против киргизского клуба «Мурас Юнайтед» (2:2).
Защитник «Зенита» Данил Круговой забил гол за дубль петербургского клуба в товарищеском матче против киргизского клуба «Мурас Юнайтед» (2:2).
На 54-й минуте Круговой разыграл угловой со своим одноклубником и нанес эффектный удар с левой из-за пределов штрафной, забросив мяч за шиворот вратарю.
В январе 2024 года Круговой подписал предварительный контракт с ЦСКА, к которому он присоединится ближайшим летом. Сразу после этого «Зенит» отправил 25-летнего воспитанника во вторую команду, которая выступает во Второй лиге. Сейчас «Зенит-2» проводит вторые зимние сборы в Турции.
Круговой выступал за «Зенит» с 2020 года. За первую команду «сине-бело-голубых» он провел 105 матчей, в которых забил два мяча и сделал 11 результативных передач. В составе «Зенита» Круговой стал трехкратным чемпионом России.