Текущие события
Футбол. Первая лига
19:30
Торпедо
Тюмень
Футбол. Зарубежный
10.03
Бетис
Вильярреал
23
Футбол. Зарубежный
10.03
Марсель
Нант
20
Футбол. Зарубежный
10.03
Фиорентина
Рома
22
Футбол. Зарубежный
10.03
Байер
Вольфсбург
20
Футбол. Зарубежный
10.03
Реал
Сельта
40
Футбол. Зарубежный
10.03
Ювентус
Аталанта
22
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
10.03
Спартак
Факел
02
10.03
Локомотив
Сочи
22
10.03
Оренбург
Балтика
10
9.03
Динамо
Ахмат
20
9.03
Рубин
Пари Нижний Новгород
01
9.03
Урал
Зенит
14
8.03
Ростов
Краснодар
21
8.03
Крылья Советов
ЦСКА
02
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
09:14 (мск), источник: Sportmail.ru

Капитан «Факела»: мы простые крестьяне, обыгравшие «Спартак» 4:0

Защитник и капитан воронежского «Факела» Ираклий Квеквескири прокомментировал выездную победу над «Спартаком» (2:0) в матче 20-го тура РПЛ.

Спартак
ФакелПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: ФК "Факел"

Воронежцы впервые в истории РПЛ смогли обыграть «красно-белых» на выезде.

«В нас никто не верит. Они думают, что они самые холеные, самые лучшие. А мы — простые крестьяне, которые обыграли их 4:0 — 2:0 дома, 2:0 на выезде. Сейчас поле мешало кому-то? Все же говорили, что мы только из-за поля выиграли. Мы в очередной раз доказали — это не случайность, это закономерность», — сказал Квеквескири после матча.

В матче первого круга, который прошел 28 октября, «Факел» также обыграл «Спартак» (2:0). Перед матчем в Воронеже прошел сильный ливень, из-за чего на стадионе были серьезные проблемы с газоном.

«Спартак» опустился на шестое место в турнирной таблице РПЛ и теперь отстает от лидирующего «Зенита» на девять очков. «Факел» располагается на 11-й строчке. В следующем туре «красно-белые» сыграют дома против «Урала», а воронежцы на своем поле примут «Оренбург». Оба матча пройдут 30 марта.

Читайте также
Спартак
0:2
Первый тайм: 0:1
Факел
 Павлюченкова вышла в 1/8 финала турнира в Индиан-Уэллсе
Рублев проиграл в третьем круге турнира в Индиан-Уэллсе
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь