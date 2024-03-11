Капитан «Факела»: мы простые крестьяне, обыгравшие «Спартак» 4:0

«В нас никто не верит. Они думают, что они самые холеные, самые лучшие. А мы — простые крестьяне, которые обыграли их 4:0 — 2:0 дома, 2:0 на выезде. Сейчас поле мешало кому-то? Все же говорили, что мы только из-за поля выиграли. Мы в очередной раз доказали — это не случайность, это закономерность», — сказал Квеквескири после матча.