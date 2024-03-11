Капитан «Факела»: мы простые крестьяне, обыгравшие «Спартак» 4:0
Защитник и капитан воронежского «Факела» Ираклий Квеквескири прокомментировал выездную победу над «Спартаком» (2:0) в матче 20-го тура РПЛ.
Защитник и капитан воронежского «Факела» Ираклий Квеквескири прокомментировал выездную победу над «Спартаком» (2:0) в матче 20-го тура РПЛ.
Воронежцы впервые в истории РПЛ смогли обыграть «красно-белых» на выезде.
«В нас никто не верит. Они думают, что они самые холеные, самые лучшие. А мы — простые крестьяне, которые обыграли их 4:0 — 2:0 дома, 2:0 на выезде. Сейчас поле мешало кому-то? Все же говорили, что мы только из-за поля выиграли. Мы в очередной раз доказали — это не случайность, это закономерность», — сказал Квеквескири после матча.
В матче первого круга, который прошел 28 октября, «Факел» также обыграл «Спартак» (2:0). Перед матчем в Воронеже прошел сильный ливень, из-за чего на стадионе были серьезные проблемы с газоном.
«Спартак» опустился на шестое место в турнирной таблице РПЛ и теперь отстает от лидирующего «Зенита» на девять очков. «Факел» располагается на 11-й строчке. В следующем туре «красно-белые» сыграют дома против «Урала», а воронежцы на своем поле примут «Оренбург». Оба матча пройдут 30 марта.