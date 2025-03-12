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Экс-игрок «Спартака» Ковач: Артем Дзюба мог бы заиграть в АПЛ

Бывший футболист московского «Спартака» Радослав Ковач прокомментировал историческое достижение форварда тольяттинского «Акрона» Артема Дзюбы.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: ФК "Акрон"

9 марта в матче 20-го тура Российской Премьер-лиги 36‑летний Артем Дзюба забил мяч в ворота «Крыльев Советов» (2:0). Гол в ворота самарцев стал для нападающего «Акрона» 234-м в карьере. Таким образом Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола, обогнав бывшего игрока «Зенита» Александра Кержакова.

«Рад за Дзюбу. Еще совсем юным по нему было видно, что у него задатки большого игрока. С годами стал использовать свои сильные качества лишь лучше. Мне хотелось посмотреть на него в Англии, и вроде был вариант с “Тоттенхэмом”. Думаю, Артем бы мог заиграть в Европе, но и в России он сделал себе отличную карьеру», — приводит слова Ковача Metaratings.

Чешский защитник Ковач и Артем Дзюба играли вместе за «Спартак» с 2006-го по 2009 год.

Артем Дзюба забил 166 мячей в чемпионатах России, выступая за «Спартак», «Томь», «Ростов», «Зенит», «Арсенал», «Локомотив» и «Акрон». 14 голов Артем забил в Кубке России, 24 — в еврокубках и 30 — за сборную России. По количеству забитых мячей в играх за национальную команду Дзюба делит лидерство с Александром Кержаковым.

После 20 матчей «Акрон» набрал 25 очков и занимает 9-е место в турнирной таблице РПЛ. 16 марта подопечные Заура Тедеева дома примут ЦСКА.

Крылья Советов
0:2
Первый тайм: 0:1
Акрон
Футбол, Премьер-лига, Тур 20
9.03.2025, 16:30 (МСК UTC+3)
Самара Арена, 13391 зритель
Главные тренеры
Игорь Осинькин
Заур Тедеев
Голы
Акрон
Артем Дзюба
9′
Стефан Лончар
83′
Составы команд
Крылья Советов
30
Сергей Песьяков
4
Александр Солдатенков
36′
22
Фернандо Костанца
5
Доминик Ороз
9
Антон Зиньковский
13
Иван Сергеев
3
Томас Галдамес
85′
25
Кирилл Печенин
23
Гленн Бейл
71′
15
Николай Рассказов
6
Сергей Бабкин
71′
11
Роман Ежов
19
Иван Олейников
78′
17
Ульви Бабаев
28
Игорь Дмитриев
72′
34
Лука Гагнидзе
Акрон
5
Алекса Джурасович
21
Роберто Фернандес
65′
26
Родриго Эшковал
22
Йонуц Неделчару
15
Стефан Лончар
77
Константин Савичев
50′
24
Артем Дзюба
78
Александр Васютин
46′
1
Сергей Волков
6
Максим Кузьмин
61′
14
Владимир Хубулов
7
Кирилл Данилин
61′
65
Владимир Москвичев
71
Дмитрий Пестряков
89′
19
Марат Бокоев
Статистика
1
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
16
Удары (всего)
15
8
Удары в створ
4
0
Штанги, перекладины
0
6
Угловые
8
11
Фолы
9
2
Офсайды
4
Судейская бригада
Главный судья
Евгений Кукуляк
(Россия, Калуга)
Боковой судья
Максим Гаврилин
(Россия, Владимир)
Боковой судья
Игорь Демешко
(Россия, Химки)
ВАР
Андрей Фисенко
(Россия, Владивосток)
Ассистент ВАР
Павел Кукуян
(Россия, Сочи)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти