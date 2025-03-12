Экс-игрок «Спартака» Ковач: Артем Дзюба мог бы заиграть в АПЛ

«Рад за Дзюбу. Еще совсем юным по нему было видно, что у него задатки большого игрока. С годами стал использовать свои сильные качества лишь лучше. Мне хотелось посмотреть на него в Англии, и вроде был вариант с “Тоттенхэмом”. Думаю, Артем бы мог заиграть в Европе, но и в России он сделал себе отличную карьеру», — приводит слова Ковача Metaratings.