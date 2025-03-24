В «Химках» отреагировали на информацию о блокировке счетов клуба

Ранее Telegram‑канал Sport Baza сообщил, что Федеральная налоговая служба заблокировала «Химкам» счета в шести банках за долги в размере 335 млн рублей. По данным источника, у клуба также краткосрочные долги по кредитам на 1,1 млрд рублей.
«Для нас эта информация не является новостью. На повседневную работу клуба на данном временном отрезке это не влияет», — цитирует ТАСС представителя пресс-службы «Химок».
В конце 2024 года сообщалось, что клубу грозит банкротство из-за долгов.
После 21 тура «Химки» занимают 11-е место в таблице РПЛ. 29 марта подмосковные футболисты дома сыграют с «Пари НН» в рамках 22-го тура Российской Премьер-лиги.