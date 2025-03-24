В «Химках» отреагировали на информацию о блокировке счетов клуба

Ранее Telegram‑канал Sport Baza сообщил, что Федеральная налоговая служба заблокировала «Химкам» счета в шести банках за долги в размере 335 млн рублей. По данным источника, у клуба также краткосрочные долги по кредитам на 1,1 млрд рублей.