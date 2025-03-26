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Футболист «Спартака» не сыграл за сборную ДР Конго из‑за травмы

Полузащитник московского «Спартака» Тео Бонгонда не попал в заявку на матч сборной ДР Конго против Мавритании (2:0) в африканском отборе к ЧМ-2026.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

29-летний футболист получил мышечное повреждение в предыдущем матче против сборной Южного Судана (1:0) и был заменен во втором тайме. Бонгонда забил единственный гол в этом матче.

Благодаря победе над Мавританией сборная ДР Конго возглавила свою отборочную группу, опередив Сенегал и Судан. Конголезцам осталось провести еще четыре отборочных матча, которые пройдут в сентябре и октябре. ДР Конго может выйти на чемпионат мира впервые с 1974 года.

В этом сезоне Бонгонда провел за «Спартак» 25 матчей, забил шесть голов и отдал три голевые передачи. Из-за травмы он рискует не сыграть в выездном матче 22-го тура РПЛ против «Ахмата», который пройдет в 30 марта.