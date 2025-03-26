Футболист «Спартака» не сыграл за сборную ДР Конго из‑за травмы

Благодаря победе над Мавританией сборная ДР Конго возглавила свою отборочную группу, опередив Сенегал и Судан. Конголезцам осталось провести еще четыре отборочных матча, которые пройдут в сентябре и октябре. ДР Конго может выйти на чемпионат мира впервые с 1974 года.