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Зобнин: В «Спартаке» нет токсичных игроков, но есть недовольные

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин высказался об атмосфере в московской команде.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Максим Константинов/ТАСС

«Нужно было время, чтобы понять требования Станковича, чтобы понять, на кого делать ставку, кому доверять и с кем идти дальше. Станкович — футболист с большой буквы, очень много титулов брал, и он — огромный авторитет для нас. Ребята все слушают его и понимают, что ерунду он точно не скажет», — сказал Роман Зобнин в новом выпуске «Спартак шоу».

«Сейчас у нас нет токсичных футболистов, все идут к одной цели. Понятно, что есть недовольные, но они на тренировках показывают свою состоятельность. И если их выпускают на поле на пять или одну минуту, как Пруцева, значит, показывай одну минуту, это не проблема вообще», — добавил Зобнин.

После 21 тура «Спартак» набрал 43 очка и занимает второе место в турнирной таблице, отставая на 3 балла от лидирующего «Краснодара».

31-летний Роман Зобнин играет за «Спартак» с 2016 года, когда состоялся его переход из московского «Динамо». За это время полузащитник провел за красно-белых 262 матча, в которых забил 19 мячей и сделал 19 результативных передач.