Зобнин: В «Спартаке» нет токсичных игроков, но есть недовольные

«Нужно было время, чтобы понять требования Станковича, чтобы понять, на кого делать ставку, кому доверять и с кем идти дальше. Станкович — футболист с большой буквы, очень много титулов брал, и он — огромный авторитет для нас. Ребята все слушают его и понимают, что ерунду он точно не скажет», — сказал Роман Зобнин в новом выпуске «Спартак шоу».