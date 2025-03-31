«Рубин» высмеял комментатора «Матч ТВ» после матча с «Зенитом»

Напомним, в матче с «Рубином» во втором тайме у сине-бело-голубых все десять полевых игроков были иностранцами. Клуб не нарушил лимит на легионеров благодаря имеющему гражданство РФ Дугласу Сантосу и не считающемуся легионером казахстанцу Нуралы Алипу. На 70-й минуте на поле появился Андрей Мостовой.