«Рубин» высмеял комментатора «Матч ТВ» после матча с «Зенитом»

«Зенит» на своем поле разгромил «Рубин». В составе победителей забитыми мячами отметились Лусиано Гонду (51-я минута), Густаво Мантуан (59), Матео Кассьерра (73) и Андрей Мостовой (75). На 55-й минуте защитник «Рубина» Алексей Грицаенко получил вторую желтую карточку и был удален с поля.
Заканчивая эфир комментатор «Матч ТВ» Михаил Крестинин назвал «Зенит» «нашей командой». Пресс-служба клуба из Казани выложила отрывок матча со словами комментатора, добавив в видео смеющихся героев из сериала «Во все тяжкие».
«Наша команда играла с не нашей», — говорится в описании к видео.
Напомним, в матче с «Рубином» во втором тайме у сине-бело-голубых все десять полевых игроков были иностранцами. Клуб не нарушил лимит на легионеров благодаря имеющему гражданство РФ Дугласу Сантосу и не считающемуся легионером казахстанцу Нуралы Алипу. На 70-й минуте на поле появился Андрей Мостовой.
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос про иностранных игроков. Он заявил, что клуб не нарушает никаких правил, а также отметил, что воспитанники академии пока не готовы решать задачи, которые стоят перед командой.
«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ с 46 очками, уступая лидирующему «Краснодару» 3 балла. В следующем туре команда Сергея Семака на выезде сыграет с московским «Локомотивом».