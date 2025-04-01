Артема Дзюбу планировали подписать в «Факел»

Бывший главный тренер воронежского футбольного клуба «Факел» Дмитрия Пятибратов рассказал, что хотел видеть Артема Дзюбу в команде.
«Хотелось бы, чтобы в команду пришли несколько игроков более высокой квалификации, чтобы остальные за ними потянулись. Появился Саша Ломовицкий — это мастеровитый футболист. По разным причинам не все хотят идти в “Факел” — борьба за выживание, логистика, искусственное поле. Я очень хотел видеть в команде Артема Дзюбу, был момент, когда этот трансфер был реален, но опять же — это мои желания. Есть еще реалии, с которыми клуб сталкивается. Надо отдать должное руководителям, они проделали большую и серьезную работу», — об этом Пятибратов сообщил «ТАСС».
Напомним, Дзюба перед началом текущего сезона подписал контракт с тольяттинским «Акроном» и в его составе побил рекорд Александра Кержакова. Нападающий является лучшим бомбардиром в истории чемпионатов России, национальной команды и среди российских футболистов.
«Факел» по итогам 22 туров занимает 15-е место в турнирной таблице чемпионата России и является одним из претендентов на вылет из РПЛ. «Акрон» держится на девятом месте. Команда уступила в матче 31 марта «Ростову» (2:3).