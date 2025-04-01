Артема Дзюбу планировали подписать в «Факел»

«Хотелось бы, чтобы в команду пришли несколько игроков более высокой квалификации, чтобы остальные за ними потянулись. Появился Саша Ломовицкий — это мастеровитый футболист. По разным причинам не все хотят идти в “Факел” — борьба за выживание, логистика, искусственное поле. Я очень хотел видеть в команде Артема Дзюбу, был момент, когда этот трансфер был реален, но опять же — это мои желания. Есть еще реалии, с которыми клуб сталкивается. Надо отдать должное руководителям, они проделали большую и серьезную работу», — об этом Пятибратов сообщил «ТАСС».