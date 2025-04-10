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Жена Карпина: я постоянно сталкиваюсь с дискриминацией

Дарья Карпина, супруга главного тренера сборной России Валерия Карпина, в интервью «МК-Спорт» заявила, что ей постоянно приходится сталкиваться с дискриминацией.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Соцсети

«У нас вовсю развивается женский футбол, но женские комментарии по поводу спорта воспринимаются с осуждением. Я сталкиваюсь с этой дискриминацией постоянно — в элементарных откликах, в интервью. Даже этот наш с вами разговор может быть воспринят как: “Что она там опять рассказывает?! Сидела бы лучше и борщ варила”. Я об этом говорю не просто так: я получаю очень много таких сообщений и вижу большое количество подобных комментариев.

Как только мне звонят журналисты и спрашивают про моего мужа, о том, как живет наша семья, как у нас дела или про мои эмоции от какого-то интересного матча, начинается: “Кто ее спросил? Кому это интересно? Еще не хватало, чтобы у нас женщины лезли в футбол”. Все это говорит о том, что дискриминация имеет место быть.

Я говорю не только про себя и спортивную составляющую моей жизни, а в принципе про то, что наше общество все-таки мыслит стереотипно: женщина — это мать и хозяйка дома, и на этом все. Именно поэтому я очень уважаю женщин, которые добились успеха на, казалось бы, “мужских” должностях. Например, Тина Канделаки, продюсер Наталья Билан, экс-президент футбольного клуба “Локомотив” Ольга Смородская, заместитель генерального секретаря РФС Ирина Посиренина», — сказала Карпина.

Валерий и Дарья находятся в браке с 2017 года. У пары двое совместных детей: дочери Дарья (р. 2018) и Александра (р. 2020). Для Валерия это третий брак, для Дарьи — второй. Разница в возрасте у супругов составляет 19 лет.

В конце февраля Карпин покинул пост главного тренера «Ростова», чтобы сосредоточиться на работе в сборной России. Он возглавлял клуб с 2017 года.