Жена Карпина: я постоянно сталкиваюсь с дискриминацией

«У нас вовсю развивается женский футбол, но женские комментарии по поводу спорта воспринимаются с осуждением. Я сталкиваюсь с этой дискриминацией постоянно — в элементарных откликах, в интервью. Даже этот наш с вами разговор может быть воспринят как: “Что она там опять рассказывает?! Сидела бы лучше и борщ варила”. Я об этом говорю не просто так: я получаю очень много таких сообщений и вижу большое количество подобных комментариев.



Как только мне звонят журналисты и спрашивают про моего мужа, о том, как живет наша семья, как у нас дела или про мои эмоции от какого-то интересного матча, начинается: “Кто ее спросил? Кому это интересно? Еще не хватало, чтобы у нас женщины лезли в футбол”. Все это говорит о том, что дискриминация имеет место быть.



Я говорю не только про себя и спортивную составляющую моей жизни, а в принципе про то, что наше общество все-таки мыслит стереотипно: женщина — это мать и хозяйка дома, и на этом все. Именно поэтому я очень уважаю женщин, которые добились успеха на, казалось бы, “мужских” должностях. Например, Тина Канделаки, продюсер Наталья Билан, экс-президент футбольного клуба “Локомотив” Ольга Смородская, заместитель генерального секретаря РФС Ирина Посиренина», — сказала Карпина.