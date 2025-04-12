Матч «Зенит» — «Краснодар» 13 апреля 2025 года: когда начало и где смотреть

Букмекеры считают «Зенит» фаворитом встречи, установив на его победу коэффициент 1.70. На выигрыш «Краснодара» можно поставить с коэффициентом 5.40, на ничью — 3.80. От игры не ждут высокой результативности. Тотал больше 2.5 оценивается коэффициентом 2.10, а меньше — 1.72. Также более вероятно, что мяч побывает в воротах лишь одной из команд. «Обе забьют — нет» предлагают за 1.73, а «обе забьют — да» за 2.08.