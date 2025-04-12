Матч «Зенит» — «Краснодар» 13 апреля 2025 года: когда начало и где смотреть

Матч начнется в 17:00 мск на стадионе «Газпром Арена». Главный арбитр встречи — Павел Кукуян (Сочи). В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ». Проект Спорт Mail проведет текстовую онлайн-трансляцию матча, следить за ходом встречи вы сможете по ссылке.
«Зенит» является действующим чемпионом страны, а «Краснодар» — лидером нынешнего чемпионата с 52 очками. Петербуржцы перед матчем с прямым конкурентом за титул занимают второе место в таблице РПЛ, отставая от «быков» на 5 очков. Вровень с «Зенитом» также идут «Спартак» и ЦСКА, которые провели на один матч больше. В предыдущем туре «Зенит» сыграл в гостях вничью с «Локомотивом» 1:1, а «Краснодар» одолел дома «Акрон» (1:0).
В первом круге соперники встретились в Краснодаре. До 88-й минуты сохранялся счет 0:0, но в концовке краснодарцы вырвали первую с 2016 года домашнюю победу над «Зенитом» благодаря голам Джона Кордобы и Федора Смолова. В Петербурге «Зенит» и «Краснодар» встречались 14 раз. 9 раз победил «Зенит», три раза зафиксирована ничья и дважды краснодарцы увозили с берегов Невы победу.
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Букмекеры считают «Зенит» фаворитом встречи, установив на его победу коэффициент 1.70. На выигрыш «Краснодара» можно поставить с коэффициентом 5.40, на ничью — 3.80. От игры не ждут высокой результативности. Тотал больше 2.5 оценивается коэффициентом 2.10, а меньше — 1.72. Также более вероятно, что мяч побывает в воротах лишь одной из команд. «Обе забьют — нет» предлагают за 1.73, а «обе забьют — да» за 2.08.