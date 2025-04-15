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Игрок «Спартака» Зиньковский сообщил, где хочет продолжить карьеру

Полузащитник московского клуба, выступающий на правах аренды за «Крылья Советов», рассказал, где хотел бы продолжить карьеру.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский сообщил, что хочет вернуться в московский клуб после окончания сезона.

— Как ваше будущее? Есть понимание того, что будет летом?
— Закончится сезон — все будет ясно: какое решение примет тренер, какое решение примет руководство.

— Вы бы хотели вернуться в «Спартак»?
— Конечно. Сто процентов, — приводит слова Зиньковского «РБ Спорт».

Напомним, сейчас Антон играет в «Крыльях Советов». Он вернулся туда в феврале 2025 года на условиях аренды до конца сезона. Летом 2022 года полузащитник перешел в стан красно-белых из самарской команды.