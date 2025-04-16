Бывший защитник сборной Чили займет должность в «Спартаке»

Бискупович завершил игровую карьеру в 2021 году. Он выступал на позиции защитника и большую часть своей карьеры провел на родине. С 2016 по 2017 год Бискупович выступал в Европе за шведский «Кальмар». Также на его счету два матча за сборную Чили.