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Бывший защитник сборной Чили займет должность в «Спартаке»

«Спартак» пригласил в клуб на административную должность бывшего защитника сборной Чили Марко Бискуповича. Об этом сообщает La Tercera.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

По информации источника, Бискупович уже принял решение о том, что покинет свой пост в Федерации футбола Чили (FFCh) ради работы в России. Ранее он возглавлял отдел скаутинга и анализа, а позднее перешел на пост технического секретаря сборной Чили. Специализацией Бискуповича был поиск талантливых игроков.

Отмечается, что предложение о переходе в «Спартак» Бискупович получил от бывшего технического директора сборной Чили Франсиса Кахигао, который занял пост спортивного директора «красно-белых» в январе. При этом должность, которую предложили 35-летнему чилийцу, не уточняется.

Бискупович завершил игровую карьеру в 2021 году. Он выступал на позиции защитника и большую часть своей карьеры провел на родине. С 2016 по 2017 год Бискупович выступал в Европе за шведский «Кальмар». Также на его счету два матча за сборную Чили.

«Спартак» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» на пять очков. В субботу, 19 апреля, «красно-белые» на выезде сыграют с «Акроном». Начало матча — в 14:30 по московскому времени.