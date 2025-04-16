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«Спартак» поздравил с юбилеем Руя Виторию, упомянув успех в ЛЕ

16 апреля португальскому специалисту исполнилось 55 лет.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

«Спартак» поздравил с юбилеем своего бывшего главного тренера Руя Виторию.. Пресс-служба красно-белых упомянула успех в Лиге Европы — именно под руководством португальца «Спартак» вышел из группы в сезоне-2021/22.

«Рую Витории — 55! Поздравляем бывшего тренера “Спартака” с днем рождения и вспоминаем моменты из той самой Лиги Европы», — написала пресс-служба московского клуба.

«Спартак» занял первое место в группе C, опередив «Наполи», «Лестер» и варшавскую «Легию». В марте 2022 года красно-белые не смогли принять участие в матчах ⅛ финала против «Лейпцига», так каком решением УЕФА клубы из России были отстранены от участия в международных турнирах,

После «Спартака» Руй Витория возглавил сборную Египта, с которой потерпел поражение в ⅛ финала Кубка Африканский наций 2023 года. С ноября 2024 года португалец тренирует греческий «Панатинаикос», который за три тура до окончания чемпионата страны занимает второе место, но уже потерял шансы на национальный титул. Чемпионом Греции в сезоне-2024/25 в 48-й раз в истории стал «Олимпиакос».

В настоящий момент «Спартак» тренирует сербский наставник Деян Станкович. Под его руководством московский коллектив занимает третье место в таблице Российской Премьер-лиги, набрав 47 очков в 24 матчах и отставая на 5 баллов от лидирующего «Краснодара».