«Спартак» поздравил с юбилеем Руя Виторию, упомянув успех в ЛЕ

После «Спартака» Руй Витория возглавил сборную Египта, с которой потерпел поражение в ⅛ финала Кубка Африканский наций 2023 года. С ноября 2024 года португалец тренирует греческий «Панатинаикос», который за три тура до окончания чемпионата страны занимает второе место, но уже потерял шансы на национальный титул. Чемпионом Греции в сезоне-2024/25 в 48-й раз в истории стал «Олимпиакос».