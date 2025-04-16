РФС сократил дисквалификацию вратаря «Пари НН»

Никиту Медведева дисквалифицировали на два матча Российской Премьер-лиги за неспортивное поведение в игре 23-го тура с «Оренбургом» (1:2). Футболист не был удален с поля за свое высказывание, но в рапорте и протоколе зафиксированы факты его нецензурной брани в адрес официальных лиц матча, а также того, что он ударил и сломал дверь.