РФС сократил дисквалификацию вратаря «Пари НН»

Никиту Медведева дисквалифицировали на два матча Российской Премьер-лиги за неспортивное поведение в игре 23-го тура с «Оренбургом» (1:2). Футболист не был удален с поля за свое высказывание, но в рапорте и протоколе зафиксированы факты его нецензурной брани в адрес официальных лиц матча, а также того, что он ударил и сломал дверь.
«В соответствии с частью 1 статьи 95 дисциплинарного регламента РФС за оскорбительное поведение в отношении официального лица матча — дисквалифицировать футболиста ФК “Пари Нижний Новгород” г. Нижний Новгород Никиту Медведева на 2 матча РПЛ, 1 из которых считать реальным исполнением спортивной санкции, а 1 матч условным исполнением спортивной санкции. Установить для футболиста ФК “Пари Нижний Новгород” г. Нижний Новгород Никиты Медведева испытательный срок до конца сезона-2024/25», — говорится в сообщении пресс-службы РФС.
Таким образом, из-за пересмотренного решения голкипер Медведев сможет принять участие в матче 25-го тура РПЛ против «Локомотива», который пройдет в Москве 19 апреля. Вратарь пропустил игру 24-го тура с «Динамо» (1:1).
После 24 туров «Пари НН» занимает 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-лиги с 20 очками.