Адиев из-за бойкота основы проводит тренировку с дублем «Химок»

По данным СМИ, после новости об отставке тренера игроки «Химок» бойкотировали тренировку на поле и вместо этого около десяти минут позанимались в тренажерном зале. Как сообщает «РБ Спорт», исполняющий обязанности главного тренера «Химок» Магомед Адиев не смог убедить основной состав прекратить бойкот.
В результате Адиев занимается с дублирующим составом, тогда как основа продолжает акцию протеста из-за длительной задолженности по зарплате. По данным источника, футболисты главной команды «Химок» проведут самостоятельную тренировку без участия тренерского штаба. Накануне коллектив также встречался с одним из бизнесменов, связанным с клубом, однако его аргументы не изменили позицию игроков — они по-прежнему настаивают на выплате причитающихся средств.
После 24 туров Российской Премьер-лиги «Химки» занимают 12-е место в турнирной таблице. Ближайший матч запланирован на 20 апреля. «Химки» в рамках 25-го тура РПЛ сыграют в Санкт-Петербурге против «Зенита».
47-летний Магомед Адиев — уроженец Грозного. В составе «Терека» (предыдущее название «Ахмата») нападающий стал обладателем Кубка России в 2004 году. После завершения карьеры футболиста Адиев возглавлял такие команды как «Ахмат», «Анжи», «Чайка» (Песчанокопское), «Шахтер» (Караганда) и сборную Казахстана.