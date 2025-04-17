Адиев из-за бойкота основы проводит тренировку с дублем «Химок»

В результате Адиев занимается с дублирующим составом, тогда как основа продолжает акцию протеста из-за длительной задолженности по зарплате. По данным источника, футболисты главной команды «Химок» проведут самостоятельную тренировку без участия тренерского штаба. Накануне коллектив также встречался с одним из бизнесменов, связанным с клубом, однако его аргументы не изменили позицию игроков — они по-прежнему настаивают на выплате причитающихся средств.