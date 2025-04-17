Светлана Журова — о ситуации в «Химках»: Я бы так не смогла

15 апреля стало известно, что подмосковный клуб прекратил сотрудничество с испанским тренером Франком Артигой, который возглавлял «Химки» с лета 2024 года. По данным СМИ, после новости об отставке тренера игроки «Химок» бойкотировали тренировку на поле и вместо этого около десяти минут позанимались в тренажерном зале. 17 апреля исполняющий обязанности главного тренера «Химок» Магомед Адиев не смог убедить основной состав прекратить бойкот и проводил занятия для футболистов дубля.
«Мне сложно оценить проблемы футболистов, потому что я понимаю, что зарплата у них приличная. И есть честь команды. Играть против “Зенита” — это радовать своих болельщиков. Но, наверное, они понимают, что другим образом не выбьют эту зарплату. Шантаж — это, возможно, их единственный способ, но я бы так не смогла, я всегда за болельщиков, они играют не за себя. Такое у нас в лиге не впервые, но, когда такое происходит по ходу сезона, это неприятно», — цитирует Журову «РБ Спорт».
«Но помогать им из бюджета Московской области… Люди, не увлекающиеся футболом, не очень поймут, почему должны выплачивать зарплаты игрокам. Если сейчас встанет вопрос о компенсации из бюджета области, знаете, что будет, вы получите целую историю. Люди точно не поддержат. Может согласятся, чтобы им выплатили прожиточный минимум или чуть больше, но там другие зарплаты. Хотя другие живут на эти деньги и не умирают с голода. Это проблема собственников команд — может поменяться финансовое положение, еще что-то. Тогда, наверное, надо продавать клуб», — добавила олимпийская чемпионка.
После 24 туров Российской Премьер-лиги «Химки» занимают 12-е место в турнирной таблице. Ближайший матч запланирован на 20 апреля. «Химки» в рамках 25-го тура РПЛ сыграют в Санкт-Петербурге против «Зенита».