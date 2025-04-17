Светлана Журова — о ситуации в «Химках»: Я бы так не смогла

«Мне сложно оценить проблемы футболистов, потому что я понимаю, что зарплата у них приличная. И есть честь команды. Играть против “Зенита” — это радовать своих болельщиков. Но, наверное, они понимают, что другим образом не выбьют эту зарплату. Шантаж — это, возможно, их единственный способ, но я бы так не смогла, я всегда за болельщиков, они играют не за себя. Такое у нас в лиге не впервые, но, когда такое происходит по ходу сезона, это неприятно», — цитирует Журову «РБ Спорт».