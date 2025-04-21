Семак одержал 150 побед в РПЛ быстрее Семина и Газзаева

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, на два очка отставая от «Краснодара». В субботу, 26 апреля, «сине-бело-голубые» на выезде сыграют с московским «Динамо». Начало матча — в 14:00 по московскому времени.