Семак одержал 150 побед в РПЛ быстрее Семина и Газзаева

Для этого ему понадобилось всего лишь 249 матчей. Быстрее этой отметки в РПЛ достигал только бывший тренер «Спартака» Олег Романцев.
Топ-пять тренеров, быстрее остальных одержавших 150 побед в РПЛ, выглядит следующим образом:
Тренеры, достигших отметки в 150 побед в РПЛ за наименьшее количество матчей:
- Олег Романцев (226)
- Сергей Семак (249)
- Юрий Сёмин (291)
- Леонид Слуцкий (295)
- Валерий Газзаев (301)
- Курбан Бердыев (337)
- Александр Тарханов (402)
Сергей Семак возглавляет «Зенит» с 2018 года. Под его руководством «сине-бело-голубые» выиграли шесть чемпионских титулов подряд. Перед этим Семак на протяжении полутора лет возглавлял «Уфу».
«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, на два очка отставая от «Краснодара». В субботу, 26 апреля, «сине-бело-голубые» на выезде сыграют с московским «Динамо». Начало матча — в 14:00 по московскому времени.
Сергей Семак
Магомед Адиев
Лусиано Гонду
22′
1
Евгений Латышонок
3
Дуглас Сантос
6
Ваня Дркушич
27
Нино
5
Вильмар Барриос
24
Педро
8
Маркус Вендел
90′
4
Юрий Горшков
17
Андрей Мостовой
70′
28
Нуралы Алип
67
Максим Глушенков
81′
30
Матео Кассьерра
11
Луис Энрике
90′
14
Саша Зделар
32
Лусиано Гонду
70′
7
Александр Соболев
87
Никита Кокарев
5
Данил Степанов
14
Георгий Джикия
25
Александр Филин
72
Дани Фернандес
22
Роберт Мехия
32
Лукас Вера
84′
91
Антон Заболотный
11
Резиуан Мирзов
62′
97
Бутта Магомедов
17
Илья Берковский
46′
2
Петар Голубович
77
Алекс Корредера
78′
9
Александр Руденко
0
Желтые карточки
1
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
20
Удары (всего)
4
3
Удары в створ
2
0
Штанги, перекладины
0
9
Угловые
1
8
Фолы
20
2
Офсайды
0
Главный судья
Павел Шадыханов
(Россия, Москва)
Боковой судья
Андрей Болотенков
(Россия, Москва)
Боковой судья
Валентин Мурашов
(Россия, Москва)
ВАР
Артем Чистяков
(Россия, Азов)
Ассистент ВАР
Артур Федоров
(Россия, Петрозаводск)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти