Учредитель «Акрона»: Еврокубки — это мечта

«Когда мы играли в ФНЛ, у нас был бюджет середняка лиги. Безусловно, когда мы вышли в РПЛ, бюджет увеличили. У нас поступательное развитие, нет цели завалить деньгами и создать суперкоманду. Мы хотим развиваться поступательно, шаг за шагом. У нас есть своя школа, академия. В будущем делаем ставку на нее, чтобы за счет молодых игроков команда росла.



У нас нет задачи быть командой-лифтом, оставаться в середине турнирной таблицы в долгосрочной перспективе. Конечно, есть задача быть на вершине. Еврокубки — это мечта. Рассчитываем, что они вернутся и наша команда сможет в них играть», — сказал Морозов в программе «Футбол России» на одном из телеканалов.