Учредитель «Акрона»: Еврокубки — это мечта

В текущем сезоне «Акрон» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ с 28 очками.
«Когда мы играли в ФНЛ, у нас был бюджет середняка лиги. Безусловно, когда мы вышли в РПЛ, бюджет увеличили. У нас поступательное развитие, нет цели завалить деньгами и создать суперкоманду. Мы хотим развиваться поступательно, шаг за шагом. У нас есть своя школа, академия. В будущем делаем ставку на нее, чтобы за счет молодых игроков команда росла.
У нас нет задачи быть командой-лифтом, оставаться в середине турнирной таблицы в долгосрочной перспективе. Конечно, есть задача быть на вершине. Еврокубки — это мечта. Рассчитываем, что они вернутся и наша команда сможет в них играть», — сказал Морозов в программе «Футбол России» на одном из телеканалов.
Вчера, 21 апреля, «Акрон» отпраздновал семилетие клуба. За это время за команду сыграли 164 футболиста. «Акрон» одержал 115 побед на всех уровнях. Абсолютным рекордсменом по количеству сыгранных за клуб матчей является Сергей Волков (200).
В следующем туре «Акрон» на выезде встретится с подмосковными «Химками». Матч пройдет 27 апреля.
Заур Тедеев
Деян Станкович
Артем Дзюба
23′
Дмитрий Пестряков
(Артем Дзюба)
29′
Тео Бонгонда
(Маркиньос)
39′
Алекса Джурасович
61′
Эсекиэль Барко
90+4′
Эсекиэль Барко
45+5′
78
Александр Васютин
5
Алекса Джурасович
19
Марат Бокоев
21
Роберто Фернандес
22
Йонуц Неделчару
71
Дмитрий Пестряков
55′
24
Артем Дзюба
78′
6
Максим Кузьмин
45+3′
55′
65
Владимир Москвичев
15
Стефан Лончар
82′
35
Ифет Джаковац
90+1′
17
Солтмурад Бакаев
46′
7
Кирилл Данилин
77
Константин Савичев
34′
60′
14
Владимир Хубулов
1
Илья Помазун
6
Срджан Бабич
68
Руслан Литвинов
5
Эсекиэль Барко
90+4′
35
Кристофер Мартинс
59′
47
Роман Зобнин
8
Маркиньос
2
Олег Рябчук
46′
9
Манфред Угальде
18
Наиль Умяров
46′
7
Пабло Солари
71′
11
Ливай Гарсия
82′
22
Михаил Игнатов
77
Тео Бонгонда
81′
56
Никита Массалыга
5
Желтые карточки
3
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
9
Удары (всего)
17
5
Удары в створ
8
0
Штанги, перекладины
0
2
Угловые
3
23
Фолы
17
2
Офсайды
3
Главный судья
Алексей Сухой
(Россия, Люберцы)
Боковой судья
Игорь Демешко
(Россия, Химки)
Боковой судья
Александр Богданов
(Россия, Верея)
ВАР
Виталий Мешков
(Россия, Дмитров)
Ассистент ВАР
Вера Опейкина
(Россия, Сочи)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти