«Включи мужика, покажи яйца». Быстров обратился к судье РПЛ

«Когда нога наверху — это не опорная нога. Когда по ней бьют и ты падаешь, судьи же должны понимать, что когда бьют по опорной — ты падаешь, когда бьют не по опорной, то это просто больно и ты не падаешь. Дзюба упал — это была его хитрость. Но если судья пошел смотреть VAR, то свисти уже фол на Умярове, которого до этого Дзюба разворачивал. Первоначально фолил Дзюба. Я не за пенальти Дзюбы и не за фол на Умярове, для меня это левак и там и там. Надо было продолжать игру.



Когда на VAR позвали, он же видит, что удар есть, но не разбирается — достаточный или недостаточный для пенальти. Ему говорят сверху — мы же видели фол. Он сам недовольный решением был. Судья, включи мужика, покажи, что у тебя есть яйца. Левников на VAR — опытный судья, в поле судит молодой. Ну позови его, дай намек, что это не фол. А он в тёплой ванне сигаретку взял и говорит — разбирайся сам, тебе виднее на поле», — сказал Быстров в новом выпуске шоу «О, футбол!».