«Включи мужика, покажи яйца». Быстров обратился к судье РПЛ

Быстров остался недовлен решением Сухого на 23-й минуте назначить пенальти в ворота «красно-белых» после фола на Артеме Дзюбе.
«Когда нога наверху — это не опорная нога. Когда по ней бьют и ты падаешь, судьи же должны понимать, что когда бьют по опорной — ты падаешь, когда бьют не по опорной, то это просто больно и ты не падаешь. Дзюба упал — это была его хитрость. Но если судья пошел смотреть VAR, то свисти уже фол на Умярове, которого до этого Дзюба разворачивал. Первоначально фолил Дзюба. Я не за пенальти Дзюбы и не за фол на Умярове, для меня это левак и там и там. Надо было продолжать игру.
Когда на VAR позвали, он же видит, что удар есть, но не разбирается — достаточный или недостаточный для пенальти. Ему говорят сверху — мы же видели фол. Он сам недовольный решением был. Судья, включи мужика, покажи, что у тебя есть яйца. Левников на VAR — опытный судья, в поле судит молодой. Ну позови его, дай намек, что это не фол. А он в тёплой ванне сигаретку взял и говорит — разбирайся сам, тебе виднее на поле», — сказал Быстров в новом выпуске шоу «О, футбол!».
«Спартак» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, на пять очков отставая от лидирующего «Краснодара» и на три — от «Зенита». В субботу, 26 апреля, «красно-белые» дома сыграют с ЦСКА. Начало матча — в 19:30 по московскому времени.