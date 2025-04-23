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Головин назвал клуб в России, в который никогда не перейдет

28-летний воспитанник ЦСКА, а ныне полузащитник французского «Монако» Александр Головин высказался о перспективах возвращения в Российскую Премьер-лигу.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

— Тебя «Зенит» время от времени зовет к себе?
— Обращались, да. Но я не хочу. Хотя, в конце концов, мне придется вернуться в Россию.

— Почему придется?
— Я хочу поиграть в России еще, завершить там карьеру. Не знаю, когда я этого захочу — через год, по окончании контракта с «Монако» или позже, но не хочу после карьеры жить здесь. Хочу жить в России.

— То есть «Зенит» для тебя не табу?
— Нет, как и другие команды. Только «Спартак» — табу, — сказал Головин в интервью порталу «Чемпионату».

Головин перешел в «Монако» летом 2018 года из ЦСКА за 30 млн евро. В нынешнем сезоне 28-летний россиянин провел 29 матчей, в которых забил три гола и отдал одну голевую передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2029 года. По данным сайта Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет 25 миллионов евро.

За 4 тура до окончания чемпионата Франции «Монако» набрал 54 очка и занимает третье место в турнирной таблице, отставая от идущего на втором месте «Марселя» на 1 балл. Лидирует «ПСЖ», который досрочно обеспечил себе победу в Лиге 1. В субботу, 26 апреля, футболисты «Монако» на выезде сыграют с «Гавром». Начало матча — в 20 часов по московскому времени.