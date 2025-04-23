Мостовой — о словах Йокановича: не зря же у меня прозвище Царь

Сам бы я никак не сравнивал свои футбольные качества с Карпиным. Зачем мне это? У каждого своя дорога, каждый по-своему играл. С кем я только не играл, против кого не играл — все знают, кто такой Мостовой, знают, как он играл. Не зря же все говорят, что Мостовой один из лучших футболистов в истории России", — приводит слова Мостового Sport24.