Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мостовой — о словах Йокановича: не зря же у меня прозвище Царь

Александр Мостовой ответил, согласен ли он со словами бывшего главного тренера московского «Динамо» Славиши Йокановича о себе.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Александр Мостовой объяснил, почему не сравнивал бы себя с Валерием Карпиным.

"Слова Йокановича про меня и Карпина? Согласен с его сравнением. Творцы всегда выделялись и выделяются. Сейчас их не так много. Так что такое сравнение нормальное. Не зря же у меня прозвище Царь. Просто так же это не дают.

Сам бы я никак не сравнивал свои футбольные качества с Карпиным. Зачем мне это? У каждого своя дорога, каждый по-своему играл. С кем я только не играл, против кого не играл — все знают, кто такой Мостовой, знают, как он играл. Не зря же все говорят, что Мостовой один из лучших футболистов в истории России", — приводит слова Мостового Sport24.

Напомним, Йоканович, который в 90-е играл вместе с Мостовым и Карпиным в чемпионате Испании, сравнил способности двух футболистов, заявив, что Александр по стилю игры больше напоминает творца, чем трудягу.